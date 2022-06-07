侯友宜轟中央「到底是怎樣？」　要不要24小時火化「說清楚」

記者崔至雲／新北報導

確診者24小時火化惹爭議，新北市長侯友宜今（7）日表示，「實務運作就是24小時內火化」，疫情兩年多來，就是用這樣一個方式在做處理，衛福部長陳時中忽然否認這樣的規定，聽了也覺得「怎麼會這樣」，呼籲中央，不管未來要如何處理，都應說明白講清楚。

▲新北市長侯友宜呼籲中央，應明確說明確診者24小時內火化之規定。（圖／記者許靖騏攝）



疫情爆發至今，確診死亡多在24小時內被火化，導致民眾無法見到離世家屬的最後一面，但疫情指揮中心指揮官陳時中日前指稱，只有規定24小時內要通報，並無24小時內須處理遺體規定，引發譁然。

侯友宜表示，其實實務的運作就是24小時火化，所謂的實務的運作，是從往生者的大體從醫院一出來就直接被屍袋包裝好了，家屬沒有辦法接近。侯友宜指出，自己到第一線的火化場去看了幾次，真的非常的難過，也非常傷心，人生在最後那一段路沒有家屬的陪伴，在匆忙之間沒有辦法讓往生者走的平安，這都是家屬一輩子永遠的痛。

侯友宜說，當部長說沒有這樣一個規定，聽了也覺得怎麼會這樣，當時內政部也說過，實務上運作，殯葬禮儀是內政部指導，同時指揮中心也有一個「盡速」的要求，兩年多來都是用這樣的方式在處理，突然說沒有要求24小時，那當時為什麼內政部會這樣說？為什麼部長又說不要24小時？那到底是怎麼樣？

侯友宜呼籲，中央總要說清楚講明白，不然對當時候用24小時火化過程的往生者來講又情何以堪，往生者已經很痛，家屬更痛，期待中央藉這樣的機會對往生者、對家屬要有所交代，不管未來要做事的方法跟態度要說明白講清楚。

