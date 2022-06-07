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出席《遠見》五星縣市長頒獎典禮　侯友宜：感謝市民支持與鼓勵

▲侯友宜出席《遠見》五星縣市長頒獎典禮。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜出席《遠見》五星縣市長頒獎典禮。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

《遠見雜誌》6日於遠東國際大飯店舉行縣市長施政滿意度調查－五星縣市長頒獎典禮，新北市長侯友宜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚及連江縣長劉增應皆出席領獎。侯友宜致詞時表示，感謝新北市四百萬的市民，讓他有機會為新北市服務，市府團隊會在兼顧防疫與市政推動下，不斷地往前走，讓市民看到市政的翻轉。

侯友宜說，新北市就像是台灣的縮影，是擁有多元族群且有四百萬的人口的大城市，他感謝市民朋友給予滿滿的鼓勵和支持，給他機會能夠在新北市服務，他也說，這個五星獎項絕對屬於新北市民，因為有市民的關懷與包容，給他最大的力量，讓他與市府團隊能不斷地往前走。

▲侯友宜出席《遠見》五星縣市長頒獎典禮。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜感謝新北市四百萬的市民，讓他有機會為新北市服務。

侯友宜也表示，這兩三年來的防疫他都「點滴在心頭」，新北市一直是全國疫情的重中之重，市府團隊必須要承擔起第一線執行的大小問題，也一直站在民眾的思維上，解決民眾的痛苦和困境。侯市長說，市政的建設也不會因為疫情有所耽擱，讓市民看到新北市的翻轉。

侯友宜指出，新北市是北部四個縣市的中心點，新北的市政與其說超越，不如說是「翻轉」，才能不斷的超越自己；用大力的翻轉，讓新北市更好。他也會用正向、積極、光明的心態與各縣市一起合作、相互學習，新北市一定會與其他縣市並肩作戰，唯有共好，才能更好、才有更遠大的台灣的未來。

▲侯友宜出席《遠見》五星縣市長頒獎典禮。（圖／新北市政府提供）

《遠見》從1995年執行全台「縣市長施政滿意度調查」，今年於3月1日至4月17日進行調查。侯友宜說，感謝市民朋友讓他在新北服務三年多以來，拿到三次縣市首長五星的評核，他表示，有好的地方，市府團隊會更加努力；不好的地方也會惕勵自己，每次的評核都給了他很多省思的地方，希望這就是翻轉新北最好的機會。

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