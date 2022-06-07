怨中央「指引都不清楚」　侯友宜：確診火化訂個規範「地方好依循」

記者崔至雲／台北報導

確診者是否要24小時內火化爭議延燒，新北市長侯友宜今（7）日在疫情說明會表示，「中央很多指引不是很清楚」，2年來實務運作就是24小時內要火化，中央到現在都還沒有訂定一個規範，呼籲儘速訂定規定，好讓地方依循。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜指出，他到火化場也看過多次，令人滿感傷的，當時從醫院或殯儀館處理過程中，確診往生者一出醫院都已裝入屍袋，包兩層直接蓋棺送到火化場，2年來實務運作是24小時內都是火化，對很多往生者最後一段路是永遠的傷痛，家屬也因受限無法送行，這些歷歷在眼前，對家屬來說是一生的痛，中央到現在仍未定出明確規範。

民政局長柯慶忠進一步說明，自2020年起，新北就按照中央指引，對遺體處理有非常嚴謹的處理，裝入屍袋後就不能再打開，並且規定按照傳染病防治法規定必須盡速火化，為減少風險，建議在醫院或接體車上就入殮封棺，然後直接送火化場火化。

柯慶忠說，去年6月內政部次長陳宗彥就表示，在地方實務機關一直都是24小時內完成，因此，這部分新北目前還是會按照中央指引火化。

對於台北市府有在討論是否要設置專區暫存區，柯慶忠表示，中央在很多指引上並不是很清楚，是否暫存遺體，新北還是按照中央指引，呼籲中央訂定明確指引讓地方好依循。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增82,973例本土個案，其中新北市11,504例。侯友宜指出，今日的確定病例中，新北市新增11,504例確診，居家照護執行中66,943人，居家隔離列管數18,505人。