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恆春警、行員聯手阻詐　民眾保住110萬老本

▲恆春警分局到融機構宣導阻詐作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警分局到融機構宣導阻詐作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一位民眾日前險遭詐騙集團詐款110萬元，恆春警方有鑑於詐騙手法日新月異、層出不窮，恆春警分局特別結合金融機構加入，阻斷詐騙鏈結，加強阻詐作為。

▲恆春警分局到融機構宣導阻詐作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警分局到融機構宣導阻詐作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方說，詐騙集團從最早期的金光黨、中獎通知詐騙，到近幾年已發展出針對網購族的解除分期付款詐騙、針對投資族的股票投資詐騙、貸款族的假貸款真詐騙、打工族的假打工詐騙、利用感情的愛情詐騙等等，手法琳琅滿目，日新月異。

▲恆春警分局到融機構宣導阻詐作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

但詐騙集團為拿到鉅款，繞不過的就是金融機構，被害人總是要到金融機構匯款、提領大筆款項或解除定存，才能把錢交給詐騙集團。

日前轄內某銀行行員就機警地發現，有位客戶以繳納貨款為名頻繁匯款至不同帳戶，與其以往的金融往來習慣大相逕庭，懷疑這位客戶遭到詐騙，在他又要臨櫃匯出新台幣110萬元鉅款時以尚須其他文件為由拖延匯款，並通知派出所員警到場處理，在員警為其解說這是詐騙手法後才驚覺遇騙，又將款項存回銀行，相當感謝銀行行員及警方的用心，保住該筆款項。

分局長林明波因此近日特別親自拜會轄內各銀行、農會信用部、郵局等金融機構，請各行員針對匯款、提領大筆款項或解除定存的客戶實施關懷提問，恆警還製作報案電話小卡，上面記載恆春分局、轄區派出所及偵查隊電話，行員可張貼於櫃檯顯眼處，一旦發現可疑就聯絡恆警介入處理，寧可謹慎看待，也不要讓民眾因受騙損失鉅款。

林明波表示，這些遭詐騙的血汗錢許多是民眾辛勤工作一輩子的老本，以往還曾發生過有被害人因畢生積蓄遭詐，想不開輕生的憾事，恆警這次與本轄各金融機構聯手，就是要阻斷詐騙環節中的重要節點，讓民眾在金融機構領錢時就能被行員以及警方介入，以守護民眾財產安全。

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