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社會 社會焦點 保障人權

退休婦領200萬「替女兒買房」警喊卡　原來接到「+886」電話

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張婦誤信詐團所言，差點被騙走200萬元辛苦錢。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市67歲張姓婦人2日到郵局提領現金200萬元，稱是要替女兒購買房屋，行員察覺有異立刻報警，警方到場後，張婦才向警方坦承是接到自稱網購客服的電話，須領錢解除設定，否則每月會被重複扣款1萬4000元。警方一聽即知這是詐騙集團慣用伎倆，馬上阻止張婦繼續提款，保住她的血汗錢。

台中市第二警分局表示，永興派出所警員吳玲羽、陳彥彰2日晚間7時許，接獲健行路郵局行員報案，稱張姓婦人疑似遇到詐騙，欲從帳戶提領200萬元現金要替女兒買房，並約了房仲在住處面交，但現在不論是購屋或買車，都是採用匯款方式交易，行員直覺以提領巨額現款很不尋常，遂報警處理。

警方到場了解，67歲的張婦已退休，一開始仍堅稱這筆款項是用來買屋用途，經員警持續關懷勸說，並詢問她是否接獲不明來電，張婦才坦承曾接到2筆來電開頭均為「+886」的電話，且通話時間長達1個小時，員警立即進行查詢，果然這2筆電話號碼都被顯示「高風險可疑號碼」，張婦說，對方表示因公司會計設定錯誤，導致婦人銀行帳戶每個月會被重複扣款新台幣1萬4000元，若要解除設定，須依其指示操作前往郵局領錢，再等待電話指示。

張婦說，詐騙集團還教導她，若遇到行員或警察詢問用途時就說是要買房，員警向她解釋，這是典型的假冒客服人員詐騙手法，詐騙集團常利用民眾因緊張產生慌張心態，再誘導民眾依其指示解除錯誤，民眾誤信是在幫忙解決問題，實則已步入詐騙話術中，婦人這才打消提款念頭，保住辛苦攢存的積蓄，非常感謝行員及員警的協助。

台中市第二警分局表示，詐騙手法日新月異，如民眾接獲不明來電且開頭帶「+886」，或是指示操作ATM等，都是十分可疑的詐騙電話，請立即掛斷，並撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。
 

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