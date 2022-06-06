誆面交詐iPhone 13pro 128秒落跑　警以車追人2小時循線查獲

▲被害人在網路販買蘋果高價手機。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲黃姓被害人於社群軟體臉書販賣蘋果高價手機，5日與21歲吳姓買家相約中壢區某間超商面交，雙方見面時吳男藉口謊稱超商提款機無鈔可領為由，表示欲換一間超商提款，便駕車載黃男前往另家超商提款，黃男將欲販售之手機留置在車上後下車，吳男則趁隙拿走手機駕車逃逸，警方獲報後以車追人迅速即於2小時內循線查獲黃姓犯嫌，全案依詐欺罪移請桃園地方檢察署偵辦。

▲卻遭吳姓犯嫌騙走，員警獲報以車追人，2小時迅速逮人。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局自強派出所員警周亭妙、黃靖翰、車文峯昨日許接獲一起「誆面交詐欺手機案」，被害人黃男於社群軟體臉書販售「iPhone 13pro 128」金色手機，遭一名臉書暱稱「林林林」的買家私訊，便相約至中壢區環中東路的便利超商面交手機，吳姓買家至相約的超商見面，但吳男則佯稱該超商的ATM無法提領現金，便載著黃男換至附近的超商提款。

吳男趁被害人下車領款時趁隙駕車逃逸，黃男則上前追趕未果，隨後用自身手機於社交軟體「通訊行群組」將該手機序號、顏色等特徵通報同業協尋，並立即向警方報案，警方隨即擴大偵辦，於2小時內循線查獲犯嫌所使用之車輛，並於八德區介壽路上的通訊行外，當場查獲吳姓犯嫌及手機(贓物)，全案依詐欺罪移請桃園地方檢察署偵辦。