內科男愛上援交妹卻心碎了！噴205萬幫贖身　她竟衝飯店毒趴狂歡

▲陳姓援交妹以贖身等理由向男客詐騙205萬元，卻跑去參加毒趴被警當場查獲。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名在內科上班的男子援交已婚陳姓女子，被陳女年輕貌美的外表吸引，先是資助陳女家中變故，花了65萬元，結果陳女拿到錢就去飯店參加毒趴。陳女遭逮捕後，假冒姊姊的名義應訊，內科男毫不知情，再應陳女央求，付了140萬元給「人蛇集團」幫陳女贖身，之後陳女消失無蹤，內科男才發現受騙。台北地檢署6日依詐欺、偽造文書等罪起訴陳女。

內科男是在2021年間首次和陳女性交易，20多歲的陳女已婚，丈夫因案在坐牢，因為很會打扮，把自己弄得光鮮亮麗，內科男十分心動，又多次約陳女到內湖的沐蘭汽車旅館性交易，陳女疑似發現內科男有意深入交往，有次主動開口說家裡需要用錢，內科男當場掏出身上的2萬元給陳女。

因為陳女堅持，姊姊說需要好幾十萬，內科男因此另外再去銀行陸續轉帳了63萬元給陳女，沒想到陳女收到錢後，另外和男友到寒舍艾美參加毒趴，警方獲得線報衝進現場，陳女等人當場被人贓俱獲，沒想到陳女竟然假冒姊姊的名字應訊並在筆錄上簽名。

之後陳女又表示自己被人蛇集團控制住，需要花錢贖身從良，內科男二話不說，帶著140萬元和陳女約在三總面交，然後滿心期待陳女重獲自由，卻再也連繫不上陳女，才發現受騙報案。檢察官調查後，認為陳女以詐術騙取財物，又冒名應訊簽名，分別起訴詐欺、偽造文書等罪嫌。