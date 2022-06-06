高齡者交通事故率高　里港警分局交通宣導團走入社區

▲里港警分局6)在里港鄉永春社區活動中心舉辦「高齡者交通安全宣導」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於屏東縣交通事故死亡案件1/3為高齡機車騎士，里港警分局轄內111年發生之交通死亡事故，其高齡者也占近1/3件數。為降低高齡者交通事故之發生，里港警分局於今(6)日在里港鄉永春社區活動中心舉辦「高齡者交通安全宣導」，針對現行交通新制及高齡者駕車須注意之事項等，並與長者面對面進行意見交流。

里港警分局交通安全宣導團這次特別結合志工團隊進行宣導，活動宣導形式特別以自行製作之宣導影片，搭配志工於現場演繹方式，加深高齡者對於交通安全問題的重視，會後與長者進行交通安全問題有獎徵答及意見交流，並發送亮色衣物與自行車專用警示燈等宣導物品。

里港警分局交通組長林中安於宣導會中特叮嚀長者，於「清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物」、「穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）」、「看清左右無來車時再儘速通過」、「禮讓行人」等觀念，期能降低事故發生。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，為維護高齡者及行人路權與安全，里港警分局將持續強化執行「護老專案」及「車輛不讓行人」違規取締，如「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」、「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者等車不讓人」等違規態樣，籲請駕駛朋友駕車務必多禮讓；另高齡騎士常有未戴安全帽、無照駕駛及不良行車習慣等情事，這也將是里港分局持續宣導與執法的重點工作。

而為高齡者及轄內居民交通平穩安全，分局並持續地藉由「強力執法」、「多方宣導」及「改善不合理交通工程」等3大面向維護轄區民眾交通安全，期盼人人都能守法，共同營造友善用路環境。