媽寶1個月瘋狂斗內百萬　老爸堵約會現場罵直播主「詐騙集團」

▲葉姓直播主和斗內上百萬元的男粉絲相約出遊，對方父母突然到場堵人痛罵她「詐騙集團」。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

30多歲男子瘋狂愛上葉姓直播主，為了幫葉女增加機會並爭取約會見面，1個月內斗內上百萬元，男子的父母發現制止不成，乾脆查出男子和直播主約會的時間地點，跑去現場堵人痛罵葉女「詐騙集團」並提告，事後直播平台同意部分退款換撤告，台北地檢署6日以直播主有依約伴遊陪玩，未施用詐術等理由，處分不起訴。

據了解，葉姓直播主因為外型亮麗，在維納斯直播平台頗有人氣，30多歲的男子在2021年4月間看到葉女的直播後，驚為天人，成為葉女的忠實粉絲，因為葉女說直播平台在做比賽，希望粉絲幫忙衝人氣，男子陸陸續續花了100多萬元購買點數斗內。

男子的鉅額花費很快就被同住的父母發現，男子堅稱沒有被騙，父母發現勸說無效，5月間偷偷查詢男子和葉女約會的時間地點，衝到約定餐廳見到葉女，劈頭就罵葉女「詐騙集團」，葉女覺得委屈，決定不要再和男子聯絡，沒多久葉女和直播平台的劉姓負責人就接到挨告詐欺的通知。

檢察官受理後，先安排男子一家人和葉女、直播平台調解，直播平台同意部分退款，換取對方撤告，檢察官調查認為，葉女並沒有說出類似「家人生病」等謊言，男子已經成年，可以自己決定是否要抖內直播主，而且直播主都會依約，和陪伴男子出遊，查無直播主有施用詐術等不法情事，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴葉女和劉男。