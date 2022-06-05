桃園5-11歲近10萬學童接種完成第一劑　覆蓋率逾63%

▲鄭市長視察「兒童BNT疫苗大型接種站」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦5日於防疫專案會議後記者會，針對有關兒童疫苗接種進度說明，全市共有195所國小、600所幼兒園，5至11歲學童共計15萬8,064人，扣除確診3個月內不建議接種者2萬2,737人，共計13萬5,327人符合接種資格，截至目前已有9萬9,735人接種完成，因此桃園5至11歲學童第一劑疫苗覆蓋率將突破63%。

鄭市長說，市府透過「校園入校集中接種」、幼兒園滿5歲幼生併入鄰近國小接種，並設置4校「兒童BNT疫苗快打站」、2處「兒童BNT疫苗大型接種站」協助學童施打疫苗，已有9萬9,735人接種完成（6萬8,696人接種BNT、2萬2,175人接種莫德納，另有8,864人前往合約診所接種）。此外，今日尚有2處「兒童BNT大型接種站」及16所學校安排入校接種，預計將再增加四、五千人。

此外，全市共105所國、高中，將安排於6月10日前完成BNT疫苗追加劑接種。有關校園發放快篩情形，鄭市長說明，中央明（6）日起將針對高中、國中、國小、五專前3年學生，每人發放4劑快篩試劑。

因應學校防疫需求，桃園市教育局自行採購72萬劑快篩試劑（22萬6,000劑唾液快篩；49萬4,000劑鼻腔快篩），已配賦60萬3,838劑予各校師生使用。其中幼兒園幼生每人2劑唾液快篩，6月2日已發放12萬9,186劑；6月11日則將發放予國小學童每人2劑鼻腔快篩，預計26萬4,000劑。市府在中央配賦之餘，針對國小、幼兒園及補習班、課照中心等，每人加碼發放2劑，盼提供師生充分快篩量能。