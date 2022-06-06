　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小六女童打完BNT突喊：我眼睛看不到　媽媽嚇壞搭救護車奔急診

▲▼中正紀念堂兒童疫苗接種站6／5落幕。（圖／台北榮總提供）

▲女童打完BNT突喊「媽媽我眼睛看不到」，母嚇壞攜女搭救護車奔急診。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

兒童疫苗開放施打，許多家長都趁著連假帶小孩前往接種疫苗，但行前要提醒孩子心情放輕鬆，避免過度緊張。桃園一名江姓母親分享日前帶小六女兒接種第一劑BNT疫苗，打完休息後準備離開時，女兒突然大喊「媽媽我眼睛看不到！」還嘔吐、半癱軟，嚇得送急診，經過一連串檢查，醫生判斷是暈針、沒有大礙，最後跟女兒在醫院內待了3小時左右後返家休養。

江女透露，端午節前帶2個女兒到校園接種BNT疫苗，其中小六的姊姊曾聽說有孩子打BNT後不幸死亡的消息，所以接種疫苗前就有點焦慮，她也不斷安撫孩子，打疫苗時姐姐表現也正常，未料一走出學校，姊姊就急著喊「媽媽我左眼看不到！」讓她急忙帶著孩子再回施打處請醫護診斷，醫護也協助叫救護車，等待救護車的過程中，姊姊也出現嘔吐、癱軟，所幸只是暈針，送醫打完點滴休息後就回家休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師施勝桓建議家長，打完疫苗後讓小孩可以起來活動一下，走走看看，不要正襟危坐，加重孩子的緊張感。（資料照／記者李毓康攝）

台中施勝桓小兒科診所醫師施勝桓指出，人在太緊張時會出現迷走神經症候群，因為全身血管的擴張，血管擴張的時候血液輸送量就會變少，造成大腦沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，導致突然性的暈倒。女童的頭暈、視力模糊狀況就是一般所說的「頭昏眼花」，只是小孩表達能力不完全，所以才會大喊「媽媽我看不到」。

施勝桓也分享過往施打兒童疫苗經驗，建議家長打完後讓小孩可以起來活動一下，走走看看，不要正襟危坐，加重孩子的緊張感，可避免暈針發生。但假使孩子打完後出現嘴唇發黑、胸骨鎖骨凹陷、說不出話來，就是對疫苗過敏，得趕緊送醫治療。

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
快訊／總冠軍G2勇士狂勝！　柯瑞砍29分痛宰塞爾提克
小六女童打完BNT突喊：眼睛看不到！　媽嚇壞奔急診
快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海
快訊／特斯拉男首度發聲！　還原爆衝突槍戰過程
正妹遭軟禁性侵！跳樓求救摔斷腿　忍痛爬警局
快訊／防疫險可重複投保！　這4家接受了
特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！　車籍內幕挖出被酸爆
手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」　營養師：這配料是陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診亡者24小時火化沒必要　潘建志曝做好1事：染疫機率比去KTV低

「很多阿公阿嬤走了」病人剛走又迎新患者　醫悲曝死亡證明嘆這句

小六女童打完BNT突喊：我眼睛看不到　媽媽嚇壞搭救護車奔急診

快訊／快篩實名制第二輪開賣！陳時中下午2點記者會說明

24小時內火化惹議！國民姑姑秀「20年拿鍋鏟家庭主婦的超前部署」

特斯拉男被起底非首次開槍！苦主還原「1舉動」驚爆惡劣手法全複製

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

獨／5月才剛通車！南橫公路1路段今「崩塌」　公總證實：搶通中

「大仁哥桶仔雞」無限期停烤老饕崩潰　總店：加盟店還有賣

確診輕症變「金魚腦」　別人講的話！她下秒就忘記

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

6移工闖紅燈撞完人落跑　女騎士23日結婚現卻昏迷

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

超巨大抹香鯨擱淺海灘！　營救20小時送牠回大海

確診亡者24小時火化沒必要　潘建志曝做好1事：染疫機率比去KTV低

「很多阿公阿嬤走了」病人剛走又迎新患者　醫悲曝死亡證明嘆這句

小六女童打完BNT突喊：我眼睛看不到　媽媽嚇壞搭救護車奔急診

快訊／快篩實名制第二輪開賣！陳時中下午2點記者會說明

24小時內火化惹議！國民姑姑秀「20年拿鍋鏟家庭主婦的超前部署」

特斯拉男被起底非首次開槍！苦主還原「1舉動」驚爆惡劣手法全複製

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

獨／5月才剛通車！南橫公路1路段今「崩塌」　公總證實：搶通中

「大仁哥桶仔雞」無限期停烤老饕崩潰　總店：加盟店還有賣

確診輕症變「金魚腦」　別人講的話！她下秒就忘記

「台灣優力」詐貸銀行18億元　前董座二審判刑3年8月

確診亡者24小時火化沒必要　潘建志曝做好1事：染疫機率比去KTV低

好市多充氣泳池開箱文　萬人「驚見1處好大」哭了：買不起！

快訊／總冠軍G2勇士狂勝！　柯瑞砍29分痛宰塞爾提克

孟耿如生娃…黃子佼家變「物流中心」　紙箱堆滿地破水床單還沒復位

史奈德辭去爵士主帥　米歇爾「當初因他續約」感到焦慮不安

每天喝3次蘆薈「5大好處曝光」！營養師：可排重金屬　4種人別碰

慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗

「很多阿公阿嬤走了」病人剛走又迎新患者　醫悲曝死亡證明嘆這句

快訊／特斯拉男到案了！「關鍵1分鐘」氣到開槍　辯：槍已丟入海

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

好市多巨嬰水果區當球池！跪爬西瓜山網傻眼

成淵高中畢業歌遭撤換！謝和弦怒轟校方

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

美女醫28秒《愛你》回憶殺　萬人讚爆

今芒種午後變天！最久一波梅雨「明後最劇」

基隆廟口吃湯餃　一咬竟吐出「完整大蟑螂」

更多熱門

相關新聞

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

無敵星星失效！北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，最近「再感染／重複感染」、「陽過變重陽真人」似乎大家興趣滿高的，丹麥6月3日有一個全國性追蹤剛出來，超級免疫、無敵星星論，在Omicron時代可能不適用在抗感染的層次，你來不及打第3劑而確診過，痊癒後還是要打完第3劑。

確診輕症變「金魚腦」　別人講的話！她下秒就忘記

確診輕症變「金魚腦」　別人講的話！她下秒就忘記

7月疫情高峰掰！　專家曝最怕1事

7月疫情高峰掰！　專家曝最怕1事

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

關鍵字：

兒童疫苗暈針台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

快訊／郭彥均神隱10天「咳到掛急診」！

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面