小六女童打完BNT突喊：我眼睛看不到　媽媽嚇壞搭救護車奔急診

▲女童打完BNT突喊「媽媽我眼睛看不到」，母嚇壞攜女搭救護車奔急診。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

兒童疫苗開放施打，許多家長都趁著連假帶小孩前往接種疫苗，但行前要提醒孩子心情放輕鬆，避免過度緊張。桃園一名江姓母親分享日前帶小六女兒接種第一劑BNT疫苗，打完休息後準備離開時，女兒突然大喊「媽媽我眼睛看不到！」還嘔吐、半癱軟，嚇得送急診，經過一連串檢查，醫生判斷是暈針、沒有大礙，最後跟女兒在醫院內待了3小時左右後返家休養。

江女透露，端午節前帶2個女兒到校園接種BNT疫苗，其中小六的姊姊曾聽說有孩子打BNT後不幸死亡的消息，所以接種疫苗前就有點焦慮，她也不斷安撫孩子，打疫苗時姐姐表現也正常，未料一走出學校，姊姊就急著喊「媽媽我左眼看不到！」讓她急忙帶著孩子再回施打處請醫護診斷，醫護也協助叫救護車，等待救護車的過程中，姊姊也出現嘔吐、癱軟，所幸只是暈針，送醫打完點滴休息後就回家休息。

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▲醫師施勝桓建議家長，打完疫苗後讓小孩可以起來活動一下，走走看看，不要正襟危坐，加重孩子的緊張感。（資料照／記者李毓康攝）

台中施勝桓小兒科診所醫師施勝桓指出，人在太緊張時會出現迷走神經症候群，因為全身血管的擴張，血管擴張的時候血液輸送量就會變少，造成大腦沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，導致突然性的暈倒。女童的頭暈、視力模糊狀況就是一般所說的「頭昏眼花」，只是小孩表達能力不完全，所以才會大喊「媽媽我看不到」。

施勝桓也分享過往施打兒童疫苗經驗，建議家長打完後讓小孩可以起來活動一下，走走看看，不要正襟危坐，加重孩子的緊張感，可避免暈針發生。但假使孩子打完後出現嘴唇發黑、胸骨鎖骨凹陷、說不出話來，就是對疫苗過敏，得趕緊送醫治療。