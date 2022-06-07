50台賓利和國企高層老公一夜「蒸發」　貴婦被切割親曝真相

記者黃翊婷／綜合報導

廣東深圳賓利貴婦大戰勞斯萊斯車主，揚言要用家中50台賓利堵人，沒想到卻被挖出她的真實身分是國營企業高層張曉中的女友，而非妻子。貴婦昨日（6日）首度打破沉默向媒體表示，自己從未說過擁有50台賓利，當時想表達的意思是要從賓利俱樂部調車過來，網路流傳的影片是遭人惡意剪輯。

▲歐陽貴婦坦言家中沒有50台賓利，原本的意思是要從賓利俱樂部調車過來。（圖／翻攝自星視頻，下同）

這名貴婦複姓歐陽，日前因為不滿鄰居長期占用車位，竟嗆聲「把我的賓利開過來堵他，我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用，堵他」，甚至還提到丈夫是國營企業紀委書記。不過，這場豪宅社區搶車位之戰在網路上傳開後，歐陽貴婦卻遭「丈夫」張曉中切割，男方所屬的公司回應，2人並非夫妻而是情侶，她不是張曉中的家屬。

根據《中新財經》報導，歐陽貴婦透過電話首度發聲，強調網路上流傳的影片都是經過後期配音、惡意剪輯，當時長期占用車位的鄰居先挑釁說出有關50台賓利的事，她情緒激動才會跟著直接說出來，「但我想表達的意思是，要從賓利俱樂部調車過來」，俱樂部成員都是開同樣的車，有時會相約一起外出，一出去就是幾十台甚至上百台，「也不是說我家有，當時說我能調，那我就調來50台堵住那裡。」

▲歐陽貴婦與勞斯萊斯車主扭打成一團。

然而，關於從國企高層夫人變成女友一事，歐陽貴婦並未說明，僅表示，這件事情已經引起很多關注，她不願意再給社會帶來不好的現象，況且現場狀況與網路影片並不相同，之後會再進行正式回應；至於車位之爭，她手上確實持有「車位使用權贈與合約」。

事發社區「寶能公館」物業管理處的工作人員透露，歐陽貴婦的確擁有該車位的使用權，公寓專用車位是開發商售房時承諾的，但不了解具體情況，也不方便多做回應。不過，網路上對於爭議車位的歸屬權仍有許多質疑，這場豪宅社區搶車位之戰恐怕暫時還無法落幕。