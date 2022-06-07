陳時中透露開國門「商務優先」　出國旅遊還要等1條件！

記者趙于婷／台北報導

台灣有望在下個月開國門，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露，會以商務客優先規劃，目標是朝向縮短檢疫天數，目前還在規劃中。至於何時有望出國旅遊，陳時中則坦言「現在有人想要出去玩，有人還是會覺得很緊張，還是覺得等整體疫情下降趨勢清楚後，再來規劃出去玩的事情。」

今傳台灣有可能在8月開國門一事，行政院長蘇貞昌今日說明，會視疫情的情況、疫苗的施打率以及各種醫療量能，適度調整各種情況，由指揮中心斟酌，詳細情況再跟國人報告。

陳時中今也回應開國門時程「大概不會規劃那麼久。」但在口罩防疫方面，他強調，7月暫時不會對口罩做整體放鬆，因為戴口罩除了針對新冠之外，其他呼吸道疾病防治也有相當效果。

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不過由於暑假即將來臨，仍有不少父母也都想帶孩子出去玩，關心何時有望出國。對此，陳時中表示，還是覺得整體疫情下降趨勢很清楚後，再來規劃相關去玩的事情，這段時間會以商務各方面規劃為重，「至於要出去玩等，等疫情情況更明朗，再來做規劃我想會比較好。」

陳時中也透露，商務客入境會以縮短檢疫天數為主，沒有要一個案子一個案子去審查，目前相關模式還在規劃中，要宣布會跟大家報告，因為總是要讓疫情比較穩定，這樣國人會比較安心一點。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）