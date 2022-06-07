小女警驚天一撞被索賠220萬！Benz+Juke開賣價出爐　網：有點貴

記者陳以昇／新北報導

新北市林口警分局一名女警5月間駕駛巡邏車，不慎連續撞上路旁的Nissan、Benz及特斯拉等3部車，警車也當場翻覆；特斯拉車主已經以4萬元和解，但Benz及Nissan則開價近180萬元，由於警車保險賠償限額僅50萬，金額相去甚遠，第一次協調會根本喬不攏，車主更嗆「到底有沒有誠意解決」。

▲林口女警擦撞3進口車，車主要求高額賠償金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

25歲鄂姓女警5月11日開巡邏車執勤時，疑恍神連續擦撞路旁的Nissan Juke、Benz GLA180及特斯拉Model 3等3部車，巡邏車也當場翻覆；事後女警與特斯拉車主以4萬元達成和解，但Benz及Nissan車主卻因賠償金談不妥，6日上午10時許進行協調會。

▼林口女警擦撞3進口車，車主要求高額賠償金，雙方開協調會破局 。（圖／記者戴上容攝）

Benz及Nissan車主表示因車禍造成二手價驟跌，提出「折損鑑價」方式，分別要求女警以135萬及45萬元收購事故車，女警認為價錢太高，加上巡邏車需要修車費約40萬，但警車保險賠償限額僅50萬，根本差太多，總金額高達220萬元，Benz車主還上網指控警方「擺爛」，想用50萬賠償3部車損，更在協調會上嗆「到底有沒有誠意解決」。

林口分局忠孝派出所長何昱慶表示，警方並沒有要擺爛，只是雙方對賠償金額有落差，將會在10日進行第二次協調會。此事件也引起PTT鄉民討論，認為車子屬於消耗品，若告上法院，法官將會依照車齡折舊計算，更認為要求女警買回的金額有點高，上法院不見得會拿比較多。

▼林口分局忠孝派出所長何昱慶接受訪問。（圖／記者戴上容攝）