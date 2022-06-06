大雷雨襲「最猛豪雨彈」3天連炸　半台灣濕降10°C！一張圖看熱區

記者許力方／台北報導

中央氣象局今（6日）晚持續擴大「大雨特報」範圍至全台13縣市，受鋒面影響，易有短延時強降雨，嘉義以北地區及恆春半島有局部大雨發生，並針對於8時14分針對苗栗、台中發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至9時 45分，提醒該地區民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局預報，今晚到明天（7日）受鋒面影響，各地都是容易下雨的天氣，西半部雨勢明顯、降雨時間長，有局部大雨甚至短延時豪雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。至於東半部也有短暫陣雨或雷雨；北台灣位於鋒面後東北風環境加上降雨明顯，天氣將轉涼不少，白天高溫24、25度，夜晚低溫約20、21度，其他地方氣溫也會稍降，高溫約27到31度，低溫則在約24度，沒下雨時仍略顯悶熱。

【大雷雨即時訊息】示警區域－

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市：大甲區、外埔區、大安區

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【大雨特報】示警區域－

北北基、桃竹苗、中彰、雲嘉、屏東

氣象局指出，7至9日（周二至周四）西半部陣雨或雷雨並留意局部大雨，尤其是7、8日（周三）降雨更為集中明顯，西半部有局部短延時豪雨發生機率，東半部短暫陣雨或雷雨，到了10日（周五）起鋒面位置稍北移，中部以北地區仍要注意局部大雨。

▼氣象局一周天氣預報時程

●6/7 （二）～6/9（四） 鋒面影響－

西半部：陣雨、雷雨

東半部：短暫雷雨、雷雨

●6/7（二）～6/12（日）鋒面影響－

中部、北部：陣雨、雷雨

南部、東半部：短暫雷雨、雷雨

6/6～6/12，不下雨，仍悶熱－

中南部高溫，約29～32°C

北部及東半部高溫，約27～32°C

馬祖高溫，約24°C

金門高溫，約29°C

澎湖高溫，約31°C