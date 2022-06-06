外送員檢舉抽菸錄影還拍桌　癮君子反嗆「兇三小」挨告

▲李姓男子（左）因為檢舉抽菸而發生口角。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓外送員（33歲）3日中午在楠梓區一家咖啡館拿外送時，發現3名男子在騎樓座位上抽菸，李男當場拿起手機錄影企圖檢舉，還拍桌嗆聲「叫你們不要抽菸聽不懂嗎？」其中一名黃姓男子（47歲）回說「你是在兇三小？」雙方於是起了口角，警方獲報前往處理，除依違反菸害防制法轉請衛生單位裁處外，李男告黃男公然侮辱也一併受理函辦。

▲黃姓男子（右）因為抽菸被檢舉而起口角。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓分局楠梓分駐所是在3日上午11時40分許接獲報案，建楠路一家連鎖咖啡店有民眾糾紛，員警到場後，發現原來是一位李姓外送員到咖啡廳準備取外送餐飲時，發現黃男、李男（46歲）和唐男（27歲）等3人坐在咖啡廳騎樓的座位上抽菸，李男拿起手機錄影，請對方把菸熄掉，但3人覺得莫名其妙，也不理他。

這時李男突然冒火，拍著3人的桌子大罵「你們不知道騎樓不可以抽菸嗎？」，黃男見李男越罵越大聲，也回嘴「你是在兇三小？」兩人就吵了起來，店員隨即報警處理。

警方隨即將雙方帶回警局，怒氣未消的李男也提供錄影畫面，表示要檢舉3人抽菸，警方依照違反菸害防制法吸煙依規定，與衛生單位轉知予以後續裁處，另外，李男也對黃男的辱罵另提公然侮辱告訴，警方也一併受理函辦。

楠梓分局提醒，菸害防制法業於2019年公布施行，在超商、咖啡廳外騎樓處均屬公共場所屬於禁煙場所，如民眾違反規定可適用該法予以裁罰。