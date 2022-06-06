彰化確診降到3字頭！疫情有緩和趨勢　學童下周可望恢復實體上課

記者唐詠絮／彰化報導

好消息！彰化今天確診個案數明顯下降到3,725例，確診人數累積從1/1到現在為7萬7,413例，衛生局長葉彥伯指出，5/31達到高點4,728例，未來這幾天如果沒有再創新高點，確診個案數趨勢就有可能會往下。目前處於高原期，看起來有逐漸緩和的趨勢，學童有8成打疫苗，下周可望恢復實體上課。

▲彰化衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲▼彰化6月13日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，依據各年齡層確診通報率來看，在彰化以18歲以下的小孩通報感染數最多，一路往下，65歲以上平均每100人中有4人感染，感染率約4-5%，18-50歲通報率差距最大，65-74歲佔4.63%、75歲以上佔4.16%。

尤其彰化和全國相比，趨勢略有不同，全國趨勢在18-50歲成人族群感染率比小孩高，反映北部縣市和中南部縣市，在不同社交型態、人口密度、職業特性、生活習慣等，感染率出現差別。因此，針對不同縣市的疫情比較，還是需要考慮不同的條件，都會影響疫情走向。

葉彥伯進一步說明，關於確診本土個案類別分類，有1成3來自外縣市通報487 (13.1%)，2成3來自家戶群聚。現在外籍移工感染確診個案數，平均每天維持在200、300例，因為大型工廠都會進行定期快篩，感染個案數會穩定出現，傳染情況也會比較趨緩。

另外，就讀彰化縣6-11歲學童預估疫苗施打率將有8成，下周有可能恢復實體上課，至於幼兒園滿五歲之幼童，尚未接種疫苗者 (含未設籍彰化縣)，幼兒園造冊合計1378名，已請幼兒園通知家長，配合分流於週二至週三 (6/7-8) 至各鄉鎮 36家合約院所接種。因居家隔離期間或其他原因未能至校園接種之5-11歲幼童，即日起已請學校造冊，另安排時間至合約院所接種。