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「台大不是給鄉下人讀的！」　男大生親吐3大打擊：心態有點崩

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台大生家境普通，畢業於非六都的社區高中，雖然靠學測進入台灣最高學府；然而，他內心處處受到打擊，更深刻體悟到所謂的階級複製，不禁感慨「台大根本不是給鄉下人讀的。」

他在Dcard緩緩說道，「我來自某個非六都的社區高中，基本上我們那邊就是選擇離家近的讀，最後用學測進來的。一進到台大，最被打擊的是英文能力，旁邊很多同學都是學測15，多益裸考900以上，然後有時候連教授給的PPT，我都要比同學花很多時間讀。」

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這名學生透露，阿公小學畢業，阿嬤不識字，爸媽都只有專科畢業，「這邊必須澄清，我覺得我爸媽至少很負責養家，也很感謝他們，但偶爾覺得如果是怎樣怎樣的話，或許可以再順利一點。從小到大，爸媽沒有特別重視語言教育，基本上就是跟著學校老師教的讀而已，一直到高二發現英文好像有點爛，才硬著頭皮去補習，如果能從小就有雙語環境該有多好。」

他直言，在視野的部分，家裡並沒有很長遠的眼光，求學過程基本上是老師提醒，才知道學校有什麼計畫、競賽或活動，能對升學有所幫助，「但更多的時候是等機會過了才知道，如果當初爸媽能跟到這些資訊該有多好。」

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

最後是留學問題，原po感嘆，進台大才發現，很多人都是要出國留學的，不是家裡有能力，就是本身學科或英文強到不行，「反觀自己，已經省到一個月生活費6000元，還是自己賺的，真的不夠了才跟家裡拿錢，成績也是普普，要拿獎學金根本是天方夜譚。」

每當同學閒聊時問他，研究所要去哪個國家讀時，他都笑笑地回，留在台大就好，但其實他也很想出國，「總之，教育可以翻轉背景嗎？我的認知是，不是沒有機會，但難度很高，即便現代社會，階級複製依然屹立不搖。在台大裡，背景多的是台灣前30%收入的家庭，許多醫生、律師、教授、政商名流等的小孩，每次交流都覺得自己怎麼這麼廢，成績再怎麼讀就這樣了，連其他技能也都比不上，心態真的有點爆炸。」

對此，不少同校生心有戚戚焉，表示「台大其實很多跟你差不多的人啦！不用那麼有壓力，覺得大家都投胎SSR，像我在都市長大，也是長得滿普通的，然後我覺得最能自己掌握的東西，就是現在的成績了，跟別人比較投胎只會越來越難過，要有信心翻轉階級從自己開始」、「基因跟家境等先天因素影響還是很大，每次看系上的人輕輕鬆鬆把事情做好，就覺得自己只是在做無用功，心態很難不崩」、「情況跟你差不多，不一樣的可能只有我是台北人吧，家裡不算有錢，長輩們的學歷也不算好，被同學們電爆的部分，只能接受並不要太在意，自己有在進步才是最重要的」、「我爸媽都沒讀大學，國中讀家旁邊的，同學家境都差不多，進了建中發現新世界，15歲就發現這世界很殘酷」。

事後，原po也一掃陰霾，正能量笑回「因為最近煩心事遇到的有點多，心態有點崩，但再次感謝大家讓我討拍，我會繼續加油的。」

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