　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博　超猛經歷曝光

▲黃同學在台大名氣很高。（圖／翻攝自臉書／家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

▲黃同學在台大名氣很高。（圖／翻攝自臉書／家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台大醫學系夯哥近來在網上徵家教學生，而他不僅學經歷超猛，高顏值更撞臉大陸男星王一博。家教文一出狂吸大票網友朝聖，紛紛激動直呼「突然想重唸高中了」、「台大醫夯哥怎麼輸」。

現就讀台大醫學系的黃同學，日前在家教社團徵學生，科目包括高中生物、化學、國中自然科，他表示，「醫學系畢竟算是本科系，所以我對高中生物及化學有十足的信心。我主要使用補習班老師授權的講義進行教學，不但能學到大補習班的扎實內容，還能去除大補習班無法客製進度的缺點，成效良好，學生們跟家長們都時常給我很好的回饋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃同學在台大名氣很高。（圖／翻攝自臉書／家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

▲不只顏值高，還很會讀書。（圖／翻攝自臉書／家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

黃同學畢業於台南一中，108年指考5科433.05分，110年60級分，個人申請正取台大醫、陽明醫及北醫，有3年的家教經驗；而他108年指導的第一位高中生，今年更考到60滿級分，正取陽明醫、北醫、長庚醫、中國醫、高醫。

他也自信地說，「我在台南一中的進步幅度非常大，從高一校排70%（PR30），一路到高三應屆考取長庚醫學系，甚至重考錄取台大醫學系。但是這花了我非常多的時間和精力去摸索讀書方法，所以我希望可以把我進步成長的經驗直接傳承給學生們，讓同學可以少走很多彎路，起跑點就直接領先同儕。」

▲王一博官方舞台突被撤換。（圖／翻攝自Instagram／yibo.w_85）

▲王一博。（圖／翻攝自Instagram／yibo.w_85）

值得一提的是，黃同學不僅是學霸，還擁有超高顏值，深邃五官和以《陳情令》走紅的王一博有幾分相似，而在學校就頗有名氣的他，PO出家教文後，立刻引來許多網友留言，「哇靠！太帥了吧」、「突然喜歡上自然課了」、「突然發現選錯組了」、「人生就是如此不公平」、「推加班帥哥」、「太扯！人生勝利組欸」。

還有大票妹子想報名上課，激動狂喊「我的生物需要補補」、「剛好我化學很爛...需要補補」、「突然好想讀書」、「要不要一起學化學」、「我們是不是可以去刷首抽了，這要怎麼贏」、「突然想重考」。

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理　婆媽讚爆

►比對折還便宜！在家吃五星級「南洋風海鮮叻沙麵」　2吃法婆媽狂讚

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
特斯拉男自稱「最紅網紅」！　奔喪嗨笑：幹嘛那麼悲觀
網美擠「巨乳香汗」每罐賣1.4萬！　一週爽賺73萬
快訊／天暗了！大片回波接近中　越晚雨越多
有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」：尤其是年輕人
獨／特斯拉男瘋狂開槍只為對方一句話　被害車主也反擊
好市多充氣泳池開箱！　萬人「驚見1處好大」哭了：買不起
「這個名字」1秒惹怒王心凌！　小S蔡康永也嚇到
慘賠5千萬！「肥前屋」老闆控銀行盜印鑑買基金　提告連吞兩敗
特斯拉男夠扯了！　「台南白車猴」鬼畜105秒全場嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有錢人的煩惱！從千萬小牛下車「連跪帶爬」超狼狽　網虧：行大禮

快訊／北部天暗了！大片回波接近中　越晚雨越多

在日學生買蛋黃粽「切開怨吐1句話」　3千人笑翻：後座力好強

預防兒童染疫！中醫師曝「生理4關鍵」：避免吃3種食物

中華醫大調保系王宥翔　895高分喜獲多益英檢金色證書及獎金

日治時期百年古蹟變身「萬座曉劇場」！台灣首例劇團與劇場共生

跑超靈月老廟求籤　他被送「8個字」友人笑虧：不要再逼祂了

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博　超猛經歷曝光

特斯拉男夠扯了！「台南白車猴」鬼畜105秒全場嚇瘋　下場GG

今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

6移工闖紅燈撞完人落跑　女騎士23日結婚現卻昏迷

有錢人的煩惱！從千萬小牛下車「連跪帶爬」超狼狽　網虧：行大禮

快訊／北部天暗了！大片回波接近中　越晚雨越多

在日學生買蛋黃粽「切開怨吐1句話」　3千人笑翻：後座力好強

預防兒童染疫！中醫師曝「生理4關鍵」：避免吃3種食物

中華醫大調保系王宥翔　895高分喜獲多益英檢金色證書及獎金

日治時期百年古蹟變身「萬座曉劇場」！台灣首例劇團與劇場共生

跑超靈月老廟求籤　他被送「8個字」友人笑虧：不要再逼祂了

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博　超猛經歷曝光

特斯拉男夠扯了！「台南白車猴」鬼畜105秒全場嚇瘋　下場GG

今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果

北市新景點！「7公尺滑梯塔」完工日曝光　還有超Q端午遊具

羅智強提補正程序正義　張善政：一旦接受徵召就努力向前

凱特王子妃罕見深V格子衫好俏麗　賢慧媽咪領兒女烤杯子蛋糕

陶晶瑩4字曝幸福不二心法　「最重要就是陪伴」

哥哥居家上課...底下有溫馨小床！　原來「毛毛書僮」堅持陪伴

美韓試射8枚飛彈回敬北韓！　尹錫悅表態：將提升軍力遏阻核武威脅

防高雄「三腳督」陳其邁輕鬆連任　他提解方：朱、柯公推一人親征

民進黨團：確診往生沒有規範24小時火化　大家實務上習慣這樣運作

休息室視角看克蕭投球　林暉盛同場登板「非常爽」

超想考上小黃運將！遇爛男誆「有考試答案」...遭騙1.2萬還落榜

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

好市多巨嬰水果區當球池！跪爬西瓜山網傻眼

成淵高中畢業歌遭撤換！謝和弦怒轟校方

美女醫28秒《愛你》回憶殺　萬人讚爆

小六女童打完BNT突喊：我眼睛看不到

今芒種午後變天！最久一波梅雨「明後最劇」

更多熱門

相關新聞

花蓮確診快破4萬　6日起發高中以下學生快篩

花蓮確診快破4萬　6日起發高中以下學生快篩

花蓮縣新冠確診人數4日新增1019例，衛生局長朱家祥在記者會公告，連假期間13鄉鎮市可供視訊診療之診所；教育處代理處長翁書敏宣布，自6月6日起將免費發放高中以下學生每人4劑快篩試劑，讓學生都能隨時檢測自我健康狀況。

新北宣布：4成3學校下週6/10前線上學習

新北宣布：4成3學校下週6/10前線上學習

全國學生確診數破19萬人　新北市：現階段仍授權給學校評估

全國學生確診數破19萬人　新北市：現階段仍授權給學校評估

怪男闖國中校園　空氣槍亂射遭訴

怪男闖國中校園　空氣槍亂射遭訴

遠距教學開鏡頭　「學生1畫面」老師傻眼了

遠距教學開鏡頭　「學生1畫面」老師傻眼了

關鍵字：

黃硏綸台大醫學系台大夯哥王一博家教學生高材生帥哥

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

快訊／郭彥均神隱10天「咳到掛急診」！

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面