台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博　超猛經歷曝光

▲黃同學在台大名氣很高。（圖／翻攝自臉書／家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台大醫學系夯哥近來在網上徵家教學生，而他不僅學經歷超猛，高顏值更撞臉大陸男星王一博。家教文一出狂吸大票網友朝聖，紛紛激動直呼「突然想重唸高中了」、「台大醫夯哥怎麼輸」。

現就讀台大醫學系的黃同學，日前在家教社團徵學生，科目包括高中生物、化學、國中自然科，他表示，「醫學系畢竟算是本科系，所以我對高中生物及化學有十足的信心。我主要使用補習班老師授權的講義進行教學，不但能學到大補習班的扎實內容，還能去除大補習班無法客製進度的缺點，成效良好，學生們跟家長們都時常給我很好的回饋。」

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▲不只顏值高，還很會讀書。（圖／翻攝自臉書／家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

黃同學畢業於台南一中，108年指考5科433.05分，110年60級分，個人申請正取台大醫、陽明醫及北醫，有3年的家教經驗；而他108年指導的第一位高中生，今年更考到60滿級分，正取陽明醫、北醫、長庚醫、中國醫、高醫。

他也自信地說，「我在台南一中的進步幅度非常大，從高一校排70%（PR30），一路到高三應屆考取長庚醫學系，甚至重考錄取台大醫學系。但是這花了我非常多的時間和精力去摸索讀書方法，所以我希望可以把我進步成長的經驗直接傳承給學生們，讓同學可以少走很多彎路，起跑點就直接領先同儕。」

▲王一博。（圖／翻攝自Instagram／yibo.w_85）

值得一提的是，黃同學不僅是學霸，還擁有超高顏值，深邃五官和以《陳情令》走紅的王一博有幾分相似，而在學校就頗有名氣的他，PO出家教文後，立刻引來許多網友留言，「哇靠！太帥了吧」、「突然喜歡上自然課了」、「突然發現選錯組了」、「人生就是如此不公平」、「推加班帥哥」、「太扯！人生勝利組欸」。

還有大票妹子想報名上課，激動狂喊「我的生物需要補補」、「剛好我化學很爛...需要補補」、「突然好想讀書」、「要不要一起學化學」、「我們是不是可以去刷首抽了，這要怎麼贏」、「突然想重考」。

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