LIVE／台灣爆「首例兒童MIS-C」　陳時中最新說明　

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政府擴大6歲以下免費快篩適用範圍，2015年9月2日後出生者都可領，今天（6）起也是提供國小至高中學生4劑亞培快篩和快篩實名制第二輪開賣首日。這波本土疫情出現首名罹患兒童多系統發炎症候群（MIS-C）男童，在加護病房治療後救回一命，兒科醫師呼籲，儘早讓兒童接種疫苗，可有效降低相關伴發症。有關最新疫情變化與防疫措施，指揮中心指揮官陳時中將於記者會中說明。

指揮中心昨宣布6歲以下免費快篩「適用範圍再擴大」，自6/6至6/30止，只要是2015年9月2日（含）以後出生者皆可領取，每人5劑，並依照身分證字號尾數分流，單號一、三、五；雙號二、四、六；週日皆可領取，領取時需攜帶0～6歲幼兒健保卡。第二輪快篩實名制今日開賣，民眾只要持健保卡或居留證均可購買，一樣式1份5劑，每劑新台幣100元，共500元。

台大醫院小兒心臟科主治醫師林銘泰指出，一名10歲男童4月底確診輕症，2天後痊癒，不料在端午連假前卻出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C），緊急送進加護病房後才救回來。他坦言，前2年台灣防守的很好，這種病人一個也沒有，但如今「是要打仗的時候了！」

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林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰指出，MIS-C很罕見，每10萬名確診新冠兒童中，發病率在Alpha流行期間為54.5，在Delta流行期間為49.2，在Omicron流行期間為3.8，但相關併發症機率高，如冠狀動脈異常的比率可高達10-50%， 死亡率也可到1-2%。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）