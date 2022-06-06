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民進黨曝公告「確診往生沒有規範24小時火化」　大家實務上習慣這樣運作

▲▼民進黨團記者會 24小時火化爭議 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠疫情疫情延燒，傳出確診死亡必須在24小時內火化，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬6日表示，指揮中心沒有規範確診死亡要在24小時內火化，可能是大家在實務上習慣這樣運作，才會造成必須在24小時內火化的誤解，如果造成很多家屬的遺憾，政府也都覺得很不捨。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬說明，從新冠疫情爆發的兩年多以來，因為地方政府、殯葬業者及相關場所都有很好的衛生管控，的確會讓人以為確診死亡在必須在24小時內火化。

鄭運鵬指出，根據衛福部2020年1月15日的公告，正式將「嚴重特殊傳染性肺炎」列入第五類傳染病，裡面沒有寫到什麼時候要火化，直到2021年7月9日才明定傳染病屍體的處理，可以採取火化或報請地方主管機關核准後深埋，「針對感染新冠肺炎的遺體，以儘速火化為原則」。

鄭運鵬也說，倘若因為宗教等因素不得火化，可以在報請地方主管機關核准後，依照《傳染病防治法》施行細則進行深埋，「這個有考慮到宗教因素，火化也沒有要求24小時」。

鄭運鵬再指，根據傳染病分類及第四類、第五類傳染病防治措施，包含伊波拉病毒在內的第五類傳染病，通知主管機關的報告時限是24小時，屍體處置是24小時內入殮並火化；新型A型流感、新冠肺炎的報告時限一樣是24小時，屍體處置則是火化或報請地方主管機關核准後深埋。

鄭運鵬強調，有關新冠肺炎的屍體處置，並沒有規定24小時內一定要火化，「規範上並沒有這樣規範，可能大家在實務上這樣運作，造成大家認為如果是確診患者往生，要24小時火化的習慣」，相關時序都很清楚。

鄭運鵬認為，兩年多以來大家在實務運作上，有不少家屬遇到這樣的狀況，「24小時火化不是指揮中心不近人情」，很多家屬因為誤解而造成儀式上、家人道別上的遺憾，政府也都覺得很不捨，大家在這段時間為了防治新冠肺炎採取的不必要措施，這是業者跟地方政府比中央還要更嚴格。

▼民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，新冠肺炎雖然歸在第五類法定傳染病，但防治措施只規定24小時通報地方政府，並沒有強制24小時火化的規定。（圖／鄭運鵬提供）

▲▼民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，新冠肺炎雖然歸在第五類法定傳染病，但防治措施只規定24小時通報地方政府，並沒有強制24小時火化的規定。（圖／鄭運鵬提供）▲▼民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，新冠肺炎雖然歸在第五類法定傳染病，但防治措施只規定24小時通報地方政府，並沒有強制24小時火化的規定。（圖／鄭運鵬提供）

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