確診亡者24小時火化沒必要　潘建志曝做好1事：染疫機率比去KTV低

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎確診亡者是否要在24小時之內火化，指揮中心指揮官陳時中表示，從未規定確診亡者得在24小時之內火化，引發各界熱議。精神科醫師潘建志今日（6日）在臉書PO文分享個人觀點，他認為，親友戴口罩參加確診亡者的葬禮，染疫機率比去KTV唱歌還要低很多，沒有必要過度嚴苛規定，否則可能會對家屬造成心理健康傷害。

▲確診者死亡後是否要在24小時內火化，各界仍有許多不同的見解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

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國內新冠肺炎確診亡者會在死亡後儘速火化，因此出現不少家屬沒能見到過世親友最後一面的憾事，但指揮中心指揮官陳時中日前表示，從未規定確診亡者得在24小時之內火化，引發外界熱議。

醫師潘建志今日（6日）在臉書PO文分享對於上述爭議的看法，他提到，確診亡者若規定要在24小時之內火化，對於正在走向共存、放寬居隔、連餐廳都不禁止內用的台灣來說，是非常不近人情也不合理的規定，因為過去2年多來的新研究都指出，空氣或氣溶膠傳播才是新冠病毒最主要的傳播方式，「接觸帶有病毒的表面感染，機率微乎其微，不到萬分之一。」

潘建志認為，在通風良好的情況下，沒有呼吸的遺體不會產生氣溶膠，傳染力其實很低，如果出席葬禮的親友都能戴好口罩，染疫機率比去KTV唱歌還要低很多，然而，現行規定遺體一旦裝入雙層屍袋就絕對不能打開，連見最後一面的短暫時間也不允許，根本是過度嚴苛且沒有必要的規定，甚至反而會對家屬的心理健康造成傷害。

▲潘建志認為，若出席葬禮的親友都能戴好口罩，染疫機率其實很低。（示意圖／ETtoday資料照）

潘建志分析，現在英國已經修改為確診亡者舉辦葬禮的指南，台灣染疫死亡人數將近3000人，許多家庭是多名家人同時確診，若死者要趕在24小時之內火化，染疫家屬又尚未解除隔離，無法參加告別式，「才分開幾天，原本慈祥的奶奶、疼愛的幼子，再見到時已是冰冷的骨灰罈，何其傷痛。」

潘建志說，是否能參加親人葬禮在文化和心理上都有重要意義，因為確診亡者的家屬會有高比率會出現創傷後壓力症候群（PTSD），或是焦慮症、憂鬱症，他在門診中看到不少個案，而傳統的宗教儀式有安撫心靈的重要效果，誠心希望衛福部能檢討確診亡者的處理流程，提出一份時間上較寬鬆、更符合人性的告別式方案，除了可以照顧到家屬的心理需求，同時也能留給死者尊嚴、保障殯葬業者的安全，以免家屬見不到親人最後一面，而成為心中無法抹滅的遺憾。