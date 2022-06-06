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預防兒童染疫！中醫師曝「生理4關鍵」：避免吃3種食物

▲▼兒童BNT疫苗。（圖／高雄市政府）

▲國內疫情升溫，出現多起兒童染易併發腦炎症狀，不少家長搶帶兒女及早打疫苗。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情嚴峻，至今已有多起兒童染疫併發腦炎症狀。中醫師指出，兒童防疫與治療必須考慮小兒生理特點「心肝常有餘，肺脾腎常不足」，現階段氣候濕熱應避免甜食、寒涼、重口味飲食，顧好脾胃也對呼吸道、皮膚有幫助；此外，也不要覺得吃補、吃肉才能提升體力，反而造成小朋友腸胃負擔。

中醫清冠一號方在台灣新冠疫情中，在特定病患上的效果顯卓，也讓中醫逐漸被看見。佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁表示，兒科調理必須回到中醫對小兒生理的認知，才能讓家長與小朋友知道如何在搭配中醫治療下，從根本體質與生活習慣相輔相成，達到防疫或治療的目的。

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陳昭仁指出，從中醫對於小兒的生理特點總結是「心肝常有餘，肺脾腎常不足」、「陽常有餘，陰常不足」，概括了小朋友與成年人不同的幾項生理特色，有了這些概念，就可以透過中醫望聞問切四診、辨別證型來治療。

1.「心肝常有餘」，指小朋友的心智發展尚在生機盎然，但又處於萌長階段，且因生機蓬勃陽氣外現，一染疾病常常就化熱的生理病理特色，而過動症、妥瑞氏症、癲癇、高熱痙攣強直也屬心肝常有餘的範疇。

2.肺部呼吸系統較弱，所以保護機制尚未成熟，容易有呼吸道、皮膚等較外層的疾病，像是咳嗽、氣喘、眼癢鼻癢過敏性鼻炎、異位性皮膚炎。

3.脾胃消化功能尚未健全，而且小朋友「乳食不知自節，擇食不辨優劣」，容易產生消化不良、面黃肌瘦、虛胖。

4.腎氣不足則有發展遲緩、長不高、性早熟或晚熟等問題。

▲零食,零嘴,甜食,餅乾。（圖／記者周亭瑋攝）

▲兒童防疫關鍵是顧好脾胃，醫師提醒避免甜食、寒涼、重口味飲食。（圖／記者周亭瑋攝）

陳昭仁強調，兒童防疫關鍵就是「顧好脾胃」，為健康打好根基，腸胃道除了消化功能以外，也跟人體免疫力息息相關，尤其氣候進入梅雨季節，氣候濕熱更會加重腸胃道的負擔，應該避免甜食、寒涼、重口味的飲食習慣，不要覺得吃補、吃肉才能提升體力，反而造成小朋友腸胃負擔而產生更多問題，建議在飲食中加入一些生薑、紫蘇、薏仁也是除濕健脾的好方法，同時也不應讓小朋友超過晚上10點才睡覺，頭髮要吹乾吹熱等。

陳昭仁指出，中醫在提升小兒免疫力上，主要以脾胃為中心出發，常見的處方像是桂枝湯、小建中湯、四君子湯、玉屏風散等，都是從脾胃、脾肺系統出發的治療或保健處方，脾胃就像是土壤，人體的各種功能的健全運作，就像是植物需要種植在適合的土壤中才能順利生長，「脾土能生金」，因此處理好脾胃，對呼吸道、皮膚也有幫助。

▲▼ 清冠一號。（圖／記者許宥孺攝）

▲中醫師建議，清冠一號仍需經診斷後再服用。（圖／記者許宥孺攝）

至於染疫兒童是否適合服用中醫清冠一號方？陳昭仁表示，在治療偏熱性肺部發炎類型的新冠肺炎有療效，但因為該處方較多寒涼藥物，小朋友脾胃功能較差，且多飲寒涼甜食滋膩重口味食物加重脾胃負擔，清冠一號方對大多數小朋友可能比較不適合，呼籲家長仍應在中醫師的診斷之後服用適合的藥物，切勿自行購買服用。

▲佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁。（圖／馬光中醫診所提供）

▲佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁。（圖／馬光中醫診所提供）

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