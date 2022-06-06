國民黨團質疑去年確診大量黑數　民進黨團：可以去問侯友宜盧秀燕

▲國民黨立法院黨團召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗6日質疑，去年國內新冠肺炎確診黑數多，指揮中心有蓋牌疑慮，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，染疫人數一定要經過地方衛生主管機關通報，國民黨團可以去問新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，就可以確認去年的確診人數是否有蓋牌。

國民黨立法院黨團上午召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會，批評指揮中心指揮官陳時中不改善檢驗量能不足的問題，反而放任黑數擴大而不作為，應該回歸真相進行調查，還給確診者家屬公道。

對此，民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會，鄭運鵬指出，台灣去年的死亡人數比往年平均多了1萬初頭，「如果是拿去年跟前年來比，的確增加1萬多人」，但是詳細原因還要等衛福部進行比較深入的分析。

鄭運鵬說明，染疫人數一定要經過地方衛生主管機關通報，經過地方政府做完疫調，之後再送到中央政府彙整，染疫、確診往生的人數都要經過地方政府，目前染疫人數比例最高的縣市是新北市，國民黨團可以去問一下侯友宜、盧秀燕有沒有隱藏黑數，就可以確認去年人數是否有蓋牌。

鄭運鵬也說，去年上半年旱災很嚴重，如果用水上出問題，衛生也會出問題，這是其中一個原因，同時去年還有實施三級警戒，部分醫院有降載，有些慢性病患者在醫療上的習慣跟以前不一樣，也會造成慢性病、高齡患者突然增加，進而造成死亡人數比較多。

鄭運鵬強調，中央政府絕對不會蓋牌，地方政府也不會故意跳過染疫、確診及死亡人數，故意美化數字，這個不可能，國民黨團要質疑指揮中心，等於是在質疑自己執政的地方縣市，而新北市就是台灣人口密度最高的地方，佔了全台灣15%的人口，「我也相信新北市政府不會去蓋牌」。

鄭運鵬認為，如果去年到今年的感染人數都有黑數，地方的各級診所一定塞爆，尤其去年國內的疫苗還沒有那麼充足，大家有症狀就是去診所看病，不可能到後來才多1萬多人往生，地方診所都不知情，各個醫師公會也不可能隱藏狀況。

鄭運鵬表示，從各種證據來看，去年可能因為某些原因，所以死亡人有增加，但是不是從地方政府到中央政府一起蓋牌，絕對不可能發生，請國民黨科學一點，把去年的人數研究完了之後再來挑戰，「絕對不會是因為肺炎大量發生，有社區感染所製造的悲劇」。