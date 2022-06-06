「很多阿公阿嬤走了」病人剛走又迎新患者　醫悲曝死亡證明嘆這句

▲醫護人員站在防疫第一線。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

本土疫情發後，不少家庭面臨生離死別的悲劇，醫護人員也受到不少衝擊。胸腔重症科醫師蘇一峰今（6）日在臉書分享醫護日常，表示病人才離世不久，過沒多久醫護人員又要照顧新患者，睡眠不足的他面對情緒崩潰的家屬，也時常說不出安慰的話，但只能打起精神面對「疫情下的生活」。

蘇一峰在臉書hashtag「很多阿公阿嬤走了」，分享醫護人員在疫情下面對的狀況，並PO出一張死亡證明書，看到一名病人因為確診過世，且有「肺阻塞與肺纖維化」的狀況，從發病到死亡時間只有短短7天。他透露很多家屬在家人確診離世之後，都會問說「為何爸爸、阿公突然就走了？」但他因為睡眠不足都常常想不出安慰對方的話。

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▲蘇一峰PO出確診患者的死亡證明。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰也說，現在因為確診病患太多，「晚上十點過世的空病床，凌晨五點就進來了其他縣市轉來的新病人」，他昨日凌晨3點也在照顧從他院轉來的新病人。但面對這樣的狀況，醫護人員只能打起精神面對疫情下生活。

不少網友看到後紛紛幫忙打氣，表示「一切都會過去的」、「大家一起努力」、「蘇醫生辛苦了」、「為疫情往生者悲泣，替醫護人員打氣鼓勵，大家在這場疫情艱辛」、「謝謝蘇醫師的仁心仁術，盡力了就好！至於病人或生或死，各憑造化，祝平安」。