市場管理員勸導未戴口罩竟被攤商毆！　盧秀燕重話批：絕不寬貸

▲盧秀燕到場關切被毆管理員。（圖／台中市政府提供）



記者杜冠霖／綜合報導

台中市政府經發局一名王姓市場管理員，日前到東區建國市場防疫稽查，他見一名未戴口罩的攤商，向其勸導卻反遭惡言相向甚至被打。市長盧秀燕聞訊相當震驚，5日前往建國市場探視王姓管理員，對於該名未戴口罩攤商，絕不姑息，除未戴口罩將依法開罰，暴力行為部分也將於市府法制局提告。

經發局表示，因應疫情升溫，為兼顧防疫及市場正常運作，本月1日經發局於建國市場的王姓管理員，於營業時段進行秩序查核，發現一名攤商雇用的員工未配戴口罩，王男前往勸導，但對方不服且點菸，甚至出言恐嚇，王男見狀依法開罰，卻被對方施暴。

暴力行為發生後，盧秀燕也特別到場慰問該名管理員，除感謝王男對於防疫嚴正執法；該名未戴口罩者是攤商雇用的員工，將依違反傳染病防治法開罰最高1萬5千元，施暴部分市府將由法制人員研議提告。

盧秀燕5日晚間在臉書發文表示，疫情仍然嚴峻，不遵守防疫規定，又對同仁暴力相向，絕不姑息，針對未配戴口罩的情節，依法開罰，施暴恐嚇部分，也會請市府的法制同仁研議由機關提吿。

盧秀燕指出，要特別感謝同仁盡責盡力，今天前往探視，相當不捨，也跟同仁說明市府絕對是執法同仁堅實的後盾，要他安心，好好養傷。

盧秀燕表示，台中攤商高水準的表現，相信市民有目共睹，暴力事件僅是單一事件。自己也請託市場做好完備的防疫措施，讓商家安心、更要讓市民放心，「我們的敵人是疫情，不是稽查人員，我們齊心戰疫，一起保護我們身邊最愛的家人朋友。」