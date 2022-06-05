宜蘭+1249新增4死　6／10日完成國小、幼兒園學童疫苗接種場次

▲宜蘭5日新增1249確診，另增4死，累計70死中30未打疫苖、35確診3天內死亡。（圖／宜縣府提供，下同）。

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭5日新增1249確診！另新增2女2男死亡病例，年齡介於50歲至90多歲之間，50多歲男性死者是癌末復發病人。4死中2人未打疫苗、1打1劑、1打3劑，，至今累計70死中，30人未打疫苖、35人確診3天內死亡、48人是80歲以上長者。在校園疫情方面，是累計7,185位學生、732位教職員確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央今(5)日宣布宜蘭縣新增1249名確診個案，另新增4名死亡個案。宜蘭衛生局表示，新增4名死亡個案，年齡介於50歲至90多歲之間，為2名女性及2位男性。其中2位未施打疫苗、1人施打1劑、另外1位已施打3劑。4人從5月13日至5月28日發病，因不敵病毒肆虐，不幸在5月25日至5月31日病故。

另根據縣府統計，宜蘭目前死亡的確診個案有70人，80歲以上長者有48位，其中27位是住宿式長照機構的住民。70人中，有30人未施打疫苗、8人打過1劑、8人打過2劑，另有24人打滿3劑；而有35人是確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，新增確診學生數84人、教職員工15人，累計7,185位學生、732位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達87.5%，第二劑涵蓋率為80%，第三劑涵蓋率達65.3%；至於5歲至11歲的兒童疫苗則完成63.2%。

縣長林姿妙表示，為了守護校園健康安全，縣府將於6月10日前完成國小、幼兒園學童疫苗接種場次，並於6月17日前，完成大部分國中、高中的校園BNT施打場次。

縣府表示，目前已安排國小、幼兒園學童在6月10日前完成疫苗接種；至於國中、高中(包含五專1至3年級)部份，除了少數學校因配合疫苗間隔時間或競賽時間外，大部分的國中、高中學校，會在6月17日前完成校園BNT施打場次。