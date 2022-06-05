　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭+1249新增4死　6／10日完成國小、幼兒園學童疫苗接種場次

▲▼宜蘭＋1249，增4死，累計70死中30未打疫苖、35確診3天內死亡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭5日新增1249確診，另增4死，累計70死中30未打疫苖、35確診3天內死亡。（圖／宜縣府提供，下同）。

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭5日新增1249確診！另新增2女2男死亡病例，年齡介於50歲至90多歲之間，50多歲男性死者是癌末復發病人。4死中2人未打疫苗、1打1劑、1打3劑，，至今累計70死中，30人未打疫苖、35人確診3天內死亡、48人是80歲以上長者。在校園疫情方面，是累計7,185位學生、732位教職員確診。

▲▼宜蘭＋1249，增4死，累計70死中30未打疫苖、35確診3天內死亡。（圖／宜縣府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央今(5)日宣布宜蘭縣新增1249名確診個案，另新增4名死亡個案。宜蘭衛生局表示，新增4名死亡個案，年齡介於50歲至90多歲之間，為2名女性及2位男性。其中2位未施打疫苗、1人施打1劑、另外1位已施打3劑。4人從5月13日至5月28日發病，因不敵病毒肆虐，不幸在5月25日至5月31日病故。

另根據縣府統計，宜蘭目前死亡的確診個案有70人，80歲以上長者有48位，其中27位是住宿式長照機構的住民。70人中，有30人未施打疫苗、8人打過1劑、8人打過2劑，另有24人打滿3劑；而有35人是確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，新增確診學生數84人、教職員工15人，累計7,185位學生、732位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達87.5%，第二劑涵蓋率為80%，第三劑涵蓋率達65.3%；至於5歲至11歲的兒童疫苗則完成63.2%。

縣長林姿妙表示，為了守護校園健康安全，縣府將於6月10日前完成國小、幼兒園學童疫苗接種場次，並於6月17日前，完成大部分國中、高中的校園BNT施打場次。

縣府表示，目前已安排國小、幼兒園學童在6月10日前完成疫苗接種；至於國中、高中(包含五專1至3年級)部份，除了少數學校因配合疫苗間隔時間或競賽時間外，大部分的國中、高中學校，會在6月17日前完成校園BNT施打場次。

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
景區漂浮太久差點暴動！　陸上百遊客水上怒喊「退票」
台鐵前司機失智以為忘記上班！　連假急去「道歉請假」
「梁社漢排骨」官方英文名曝！超直白翻譯網笑：是台語
快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解：不能出門了
台東男小馬海灘潛水失聯　海巡尋獲送醫仍不治
孟加拉吉大港惡火！至少34死300傷　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收假日迎梅雨！這3天雨最猛「氣溫狂掉16度」　雨彈連轟到週末

「30年前星期六要上半天課！」　七年級生回憶湧現：還有便服日

肉粽「暗黑配料」放這味掀熱議　網：太腥了

台東+750！新增5死　第2輪快篩實名制6／6開賣

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解：不能出門了

雲林+1340　重症6歲男童已轉普通隔離病房

金門+91！中重症+12　明起兒童BNT部立醫院、5衛生所開打

台南5-11歲疫苗施打達7成5以上　7日起9分區校園接種站入校施打

彰化+4217！憂再攀升　民眾黨端午連假後清消再衝一波　

宜蘭+1249新增4死　6／10日完成國小、幼兒園學童疫苗接種場次

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

收假日迎梅雨！這3天雨最猛「氣溫狂掉16度」　雨彈連轟到週末

「30年前星期六要上半天課！」　七年級生回憶湧現：還有便服日

肉粽「暗黑配料」放這味掀熱議　網：太腥了

台東+750！新增5死　第2輪快篩實名制6／6開賣

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解：不能出門了

雲林+1340　重症6歲男童已轉普通隔離病房

金門+91！中重症+12　明起兒童BNT部立醫院、5衛生所開打

台南5-11歲疫苗施打達7成5以上　7日起9分區校園接種站入校施打

彰化+4217！憂再攀升　民眾黨端午連假後清消再衝一波　

宜蘭+1249新增4死　6／10日完成國小、幼兒園學童疫苗接種場次

收假日迎梅雨！這3天雨最猛「氣溫狂掉16度」　雨彈連轟到週末

共機危險攔截！飛南海上空　對澳洲P-8巡邏機「施放鋁塊」

逆子為遺產弒母　狂砍肢解15段！鄰居聞惡臭「糞池撈出屍塊」

「30年前星期六要上半天課！」　七年級生回憶湧現：還有便服日

中國國腳踹人踹出血痕　中球迷批道歉文：厚顏無恥

貴婦車位被佔嗆「開50輛賓利堵他一個月」　結果只來了一輛Toyota

北韓一口氣連射8枚導彈　恐與「核試驗」有關！　可搭載小型核彈頭

江少慶、林丞軒有多像？江媽認錯　體能教練也嚇到

肉粽「暗黑配料」放這味掀熱議　網：太腥了

台東+750！新增5死　第2輪快篩實名制6／6開賣

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

生活熱門新聞

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

今增124死　本土增6萬2080例！

最大震度4級　今晨規模3.9地震

男曝啃老2訣竅　一定要考高考

破1成人口確診　醫：一年會N次感染！Omicron更容易

郭台銘甜曬女兒立蛋合照　網驚喊：岳父大人

疾管署官網出包　莊人祥緊急回應

名醫林禹宏肺臟移植後首PO照！　醫、學界紛留言打氣

更多熱門

相關新聞

恩恩爸「發現聯繫上空白的時間」　將聽錄音檔見真章

恩恩爸「發現聯繫上空白的時間」　將聽錄音檔見真章

恩恩爸5日稍早也在臉書發文指出，目前已收到新北市消防局補寄的譯文，待整理好之後，最快6日早上就會前往消防局聽錄音。

南區空床不到2成！醫學中心也傳滿載　

南區空床不到2成！醫學中心也傳滿載　

基隆+729！確診數4/30以來新低

基隆+729！確診數4/30以來新低

本土累計237萬例！「全台確診分布」一次看

本土累計237萬例！「全台確診分布」一次看

確診死亡24小時火化？　國民黨團要衛福部規定說清楚

確診死亡24小時火化？　國民黨團要衛福部規定說清楚

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫宜蘭65＋1249＋4死

讀者迴響

熱門新聞

林采緹爬山「穿超辣」！

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

寵物蝦放陽台忘帶進屋　她隔天查看全熟了

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面