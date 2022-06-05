恩恩爸「發現幾段聯繫上空白的時間」　將聽錄音檔見真章

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者林冠吟／綜合報導

新北市中和一名2歲童恩恩因感染新冠肺炎確診，不料病情卻急轉直下，不幸於4月19日病逝，成為我國首例兒童死亡案例。而恩恩爸面對孩子驟逝，強忍悲傷向新北市政府申請通聯紀錄，試圖釐清消失的81分鐘，但新北市消防局先前卻僅提供譯文，而拒絕提供錄音檔給恩恩爸，引發輿論關注。恩恩爸5日稍早也在臉書發文指出，目前已收到新北市消防局補寄的譯文，但他發現時間上仍有缺漏的部分，像是消防局獲報後似乎未在第一時間連絡衛生局，預計最快6日早上就會前往消防局聽錄音。

2歲童恩恩染疫病逝，雙親在悲痛之餘，也質疑恩恩從發現狀況不對向119求救，從傍晚5點59分點開始求助，卻直到晚間19點20分才等來救護車，質疑這81分鐘中是否有延誤救援。

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝時序圖。（製圖／林冠吟）



為還原事件真相，恩恩爸也陸續透過媒體發聲，要求1922、新北市衛生局、消防局等局處提供完整通聯記錄，與單位橫向通聯記錄。

在拿到1922通話錄音後，恩恩爸卻表示僅收到衛生局與消防局所提供的通話譯文，且還不是完整全面的通話譯文，少了消防局回電等幾通電話，因此再度表明要拿取完整錄音檔的要求，不過相關單位以各資問題拒絕將完整錄音檔交給恩恩爸，但歡迎恩恩爸隨時來單位調閱聽取。

5日稍早，恩恩爸也在臉書發文指出，目前已收到新北市消防局補寄的另外三通「消防局回電給老婆」的通話譯文。

他表示，等忙完消化完後，他將會連同先前已經收到的5通「老婆撥給消防局」的譯文、「消防局和衛生局的橫向簡易紀錄」、「1922」通話錄音等資料，釐清相關時序，預計最快6日一早就可以前往消防局聽完整錄音檔。

他強調，在收到資料的當下，他也立即傳訊息給新北市衛生局副局長高淑真與消防局專員，表明可以前往聽取錄音檔的幾個時間。「我在整理新北市提供的書面資料時，也發現了幾段聯繫上空白的時間，我會在聽完消防局錄音後，持續整理。」

同時，他也製作了通聯記錄的完整表格，發現時間上仍有幾段空白，像是老婆5點59分第一次向119求救，表示恩恩意識昏迷後，消防局卻直至6點09分才回電告知家屬還在找衛生局，讓他質疑為何會有8分鐘的空白，而不是在第一時間立刻向衛生局聯絡？不過相關細節都還需等聽完完整錄音檔後才能釐清。

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相，並質疑消防局未在第一時間通報衛生局。（圖／翻攝自當事人臉書）



他也表示，衛福部6月1日曾表示，有關1922橫向聯繫資料，他們「準備好了」，不過至今仍尚未接到衛福部通知他可以去拿資料的通知，希望他下周前往新北市聽取錄音檔時，有關衛福部缺漏的那一塊也可以一併拿到。