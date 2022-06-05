　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恩恩爸「發現幾段聯繫上空白的時間」　將聽錄音檔見真章

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者林冠吟／綜合報導

新北市中和一名2歲童恩恩因感染新冠肺炎確診，不料病情卻急轉直下，不幸於4月19日病逝，成為我國首例兒童死亡案例。而恩恩爸面對孩子驟逝，強忍悲傷向新北市政府申請通聯紀錄，試圖釐清消失的81分鐘，但新北市消防局先前卻僅提供譯文，而拒絕提供錄音檔給恩恩爸，引發輿論關注。恩恩爸5日稍早也在臉書發文指出，目前已收到新北市消防局補寄的譯文，但他發現時間上仍有缺漏的部分，像是消防局獲報後似乎未在第一時間連絡衛生局，預計最快6日早上就會前往消防局聽錄音。

2歲童恩恩染疫病逝，雙親在悲痛之餘，也質疑恩恩從發現狀況不對向119求救，從傍晚5點59分點開始求助，卻直到晚間19點20分才等來救護車，質疑這81分鐘中是否有延誤救援。

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝時序圖。（製圖／林冠吟）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝時序圖。（製圖／林冠吟）

為還原事件真相，恩恩爸也陸續透過媒體發聲，要求1922、新北市衛生局、消防局等局處提供完整通聯記錄，與單位橫向通聯記錄。

在拿到1922通話錄音後，恩恩爸卻表示僅收到衛生局與消防局所提供的通話譯文，且還不是完整全面的通話譯文，少了消防局回電等幾通電話，因此再度表明要拿取完整錄音檔的要求，不過相關單位以各資問題拒絕將完整錄音檔交給恩恩爸，但歡迎恩恩爸隨時來單位調閱聽取。

5日稍早，恩恩爸也在臉書發文指出，目前已收到新北市消防局補寄的另外三通「消防局回電給老婆」的通話譯文。

他表示，等忙完消化完後，他將會連同先前已經收到的5通「老婆撥給消防局」的譯文、「消防局和衛生局的橫向簡易紀錄」、「1922」通話錄音等資料，釐清相關時序，預計最快6日一早就可以前往消防局聽完整錄音檔。

他強調，在收到資料的當下，他也立即傳訊息給新北市衛生局副局長高淑真與消防局專員，表明可以前往聽取錄音檔的幾個時間。「我在整理新北市提供的書面資料時，也發現了幾段聯繫上空白的時間，我會在聽完消防局錄音後，持續整理。」

同時，他也製作了通聯記錄的完整表格，發現時間上仍有幾段空白，像是老婆5點59分第一次向119求救，表示恩恩意識昏迷後，消防局卻直至6點09分才回電告知家屬還在找衛生局，讓他質疑為何會有8分鐘的空白，而不是在第一時間立刻向衛生局聯絡？不過相關細節都還需等聽完完整錄音檔後才能釐清。

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相，並質疑消防局未在第一時間通報衛生局。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相，並質疑消防局未在第一時間通報衛生局。（圖／翻攝自當事人臉書）

他也表示，衛福部6月1日曾表示，有關1922橫向聯繫資料，他們「準備好了」，不過至今仍尚未接到衛福部通知他可以去拿資料的通知，希望他下周前往新北市聽取錄音檔時，有關衛福部缺漏的那一塊也可以一併拿到。

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
獨／台61線貨車自燃！　大火濃煙數公里外可見
「帝爺公蛇」連續43年報到天受宮！　挺腰參拜模樣曝
8歲兒確診燒41度「連續嘔吐癱軟」　女星獨自顧2孩哭了
野生「三級片女神」沒人認出！　PO素顏照自嘲：肥了老了
恩恩爸討錄音檔遭拒　新北市府挨轟！侯友宜親回應了
快訊／酒駕被帶回警局　高雄男猝死警車上
陳時中要找殯葬業者談了！　盼兩全其美：滿足家屬渴望
特斯拉男喊「爸過世」想先充電遭拒　竟掏槍狂射！12字回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雷雨籠罩海象惡劣！15人遊艇墾丁外海失動力　海巡+威鯨馳援

獨／台61線241下口湖產業道路廢棄車大火　濃煙數公里外可見

恩恩爸「發現幾段聯繫上空白的時間」　將聽錄音檔見真章

快訊／酒駕妨害公務被帶回警局　高雄男竟猝死警車上

做不到一個月就消失！老闆不爽「曠職1日扣3日薪」　反挨罰2萬

特斯拉男喊「爸過世」想先充電遭拒　竟掏槍狂射！12字回應記者

端午連假天天盯稍+傳訊給前妻　台東開出跟騷法首件書面告誡

降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」　網友鼻酸：車被砸可以報警嗎？

汐止情侶「可怕鬼切」雙亡！女友身分曝光　是大眼陶藝新秀陳子雲

警察耍特權？汐止人接台南警電話要求移車位　烏龍原因曝

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

雷雨籠罩海象惡劣！15人遊艇墾丁外海失動力　海巡+威鯨馳援

獨／台61線241下口湖產業道路廢棄車大火　濃煙數公里外可見

恩恩爸「發現幾段聯繫上空白的時間」　將聽錄音檔見真章

快訊／酒駕妨害公務被帶回警局　高雄男竟猝死警車上

做不到一個月就消失！老闆不爽「曠職1日扣3日薪」　反挨罰2萬

特斯拉男喊「爸過世」想先充電遭拒　竟掏槍狂射！12字回應記者

端午連假天天盯稍+傳訊給前妻　台東開出跟騷法首件書面告誡

降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」　網友鼻酸：車被砸可以報警嗎？

汐止情侶「可怕鬼切」雙亡！女友身分曝光　是大眼陶藝新秀陳子雲

警察耍特權？汐止人接台南警電話要求移車位　烏龍原因曝

台南做工行善團端午連假不間歇　 持續修繕傳溫情

「老外聽到三條線！」台灣首創預售屋　學者批亂源　

深夜版下午茶秘境！台中質感花園酒吧　夢幻美食、創意調酒聊整晚

雷雨籠罩海象惡劣！15人遊艇墾丁外海失動力　海巡+威鯨馳援

曾在麥當勞工作兼4份差！她熱愛科學闖進NASA　成功登太空旅行

獨／台61線241下口湖產業道路廢棄車大火　濃煙數公里外可見

EDG夏季賽名單公開　前ahq上路Ziv升一隊教練...打野JunJia回歸

柯文哲前幕僚公布11組IP　北市批「錯誤多」：坐等養網軍證據

馬王政爭重演？羅智強叫板張善政　他狠批：媽寶、屁孩、中二

民眾出遊少+快篩陰性才回南部　陳時中有自信端午後疫情不會升高

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

淡水祖師遶境意外！　舞獅男「高空墜地」昏迷

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

即／台南市救護車遭撞側翻　3人送醫

女警連撞賓士、特斯拉、日產　只賠50萬挨轟想擺爛

音樂老師要學生口交！判決出爐免關

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6/23登記結婚

偵查隊長性侵女　北市警火速拔官

即／半裸男塞228公園涵洞想避暑　爬不出來冏了

東華男大生闖花蓮翡翠谷　戲水溺斃

即／國一北上213K車禍！4車追撞回堵3公里

更多熱門

相關新聞

南區空床不到2成！醫學中心也傳滿載　

南區空床不到2成！醫學中心也傳滿載　

本土今（5日）新增62080例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提到，近來個案數稍微比較少一點，相對空床率稍微多一些，台北從30%多剩到42%，不過，南部相對空床比較少，尤其台南市南區空床率僅28.5%、台南市17%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，已要求今開設完成。

基隆+729！確診數4/30以來新低

基隆+729！確診數4/30以來新低

本土累計237萬例！「全台確診分布」一次看

本土累計237萬例！「全台確診分布」一次看

確診死亡24小時火化？　國民黨團要衛福部規定說清楚

確診死亡24小時火化？　國民黨團要衛福部規定說清楚

快訊／收到消防局補寄譯文！　恩恩爸：最快明天去新北聽錄音

快訊／收到消防局補寄譯文！　恩恩爸：最快明天去新北聽錄音

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染本土疫情恩恩爸通話譯文通聯記錄

讀者迴響

熱門新聞

林采緹爬山「穿超辣」！

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

寵物蝦放陽台忘帶進屋　她隔天查看全熟了

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面