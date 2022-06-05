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本土累計237萬例！「全台確診分布」一次看　新北65萬例最多

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增6萬2080例本土個案，共分布於22縣市，其中又以高雄市的9232例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過6.2萬例。

▲▼ 。（圖／翻攝自疾管署）

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

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今日新增6萬2080例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為高雄市9232例、新北市9026例、台中市8699例、桃園市5793例、台南市5447例、台北市4452例、彰化縣4217例、屏東縣2557例、新竹縣1516例、苗栗縣1504例、雲林縣1496例、新竹市1257例、宜蘭縣1249例、南投縣1188例、嘉義縣1058例、花蓮縣969例、台東縣750例、基隆市729例、嘉義市552例、澎湖縣213例、金門縣163例、連江縣13例。

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

深咖啡色縣市（11萬8042～65萬4095例）有7：

基隆市6萬2112例
台北市28萬6472例
新北市65萬4095例
桃園市31萬3046例
台中市22萬1564例
台南市13萬1583例
高雄市22萬2497例

次深褐色（4萬6492～11萬8041例）有4：

新竹縣6萬2311例
彰化縣7萬7413例
屏東縣5萬8018例
宜蘭縣5萬0178

橘色縣市（2萬2375～4萬6491人）有5：

新竹市4萬2804例
苗栗縣3萬9651例
南投縣2萬5529例
雲林縣3萬1150例
花蓮縣3萬8118例

淡橙色縣市（733～2萬2374人）有5：

嘉義市1萬3579例
嘉義縣2萬1322例
台東縣1萬7628例
金門縣2900例
澎湖縣3724例

淡黃色縣市（0～732人）有1：

連江縣732例

今年1月1日至今已累計237萬6426例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計65萬4095例。

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