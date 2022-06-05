本土累計237萬例！「全台確診分布」一次看　新北65萬例最多

基隆市5日國內本土病例新增729例，較昨日少295人！不只是近一個月新低，更首度降至千人以下，市長林右昌表示，是全國確診數第五低，本島第二低，其中外縣市通報113例，占15.5％，今日確診數是4月30日以來新低，繼5月2日以來，首度低於千例以下。