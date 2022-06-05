台中建國市場200人染疫　管理員勸導未戴口罩竟遭毆！盧秀燕探訪

▲台中市政府經發局王姓市場管理員，日前至建國市場稽查反遭辱罵、毆打，市長盧秀燕今親自慰問。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府經發局一名王姓市場管理員，日前到東區建國市場防疫稽查，他見一名未戴口罩的攤商，向其勸導卻反遭惡言相向甚至被打。市長盧秀燕聞訊相當震驚，5日前往建國市場探視王姓管理員，也感謝王男對於防疫嚴正執法；該名未戴口罩者是攤商雇用的員工，將依違反傳染病防治法開罰最高1萬5千元，施暴部分市府將由法制人員研議提告。

經發局表示，因應疫情升溫，為兼顧防疫及市場正常運作，本月1日經發局於建國市場的王姓管理員，於營業時段進行秩序查核，發現一名攤商雇用的員工未配戴口罩，王男前往勸導，但對方不服且點菸，甚至出言恐嚇，王男見狀依法開罰，卻被對方施暴。

據悉，建國市場內約有3分之1的工作人員染疫，超過200人確診，事發當日經發局已向台中市第三警分局東區分駐所報案，警方案後將該名男子依傷害、恐嚇及妨害公務等罪嫌，移送台中地檢署。

▲建國市場是台中市最大公有零售市場。（圖／台中市政府提供）

對此，盧秀燕感到震驚與不捨，她表示，公務同仁因執行業務遭受暴力，市府絕不姑息、嚴厲譴責暴力，該名攤商雇用的員工未佩戴口罩，會依違反傳染病防治法開罰最高1萬5千元，施暴部分市府也請法制人員研議由機關提出告訴。

盧秀燕肯定同仁落實防疫稽查，希望受傷同仁好好休養，市府將全力與檢調單位合作，杜絕不法；她也相信此次為個別事件，絕大多數市場攤商都相當配合防疫措施，共同讓各公有空間更安全，讓市民的生活得以照常進行，同時也再次呼籲攤商及民眾一起抗「疫」，進入市場應全程佩戴口罩。

今日包含盧市長、經發局長張峯源、市議員李中、鄭功進、羅廷瑋、東區區長何宜真、建國市場自治會長蔡鈴欽均到場，市議員邱素貞也派員到場關心。

▲盧秀燕前往建國市場探視王姓市場管理員。（圖／台中市政府提供）