竹市+1257　幼兒園唾液快篩已到貨！每人一劑依公告領取

▲新竹市今日新增確診1257人。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（5）日新增1,257名確診個案，今（111）年以來累積41,780名確診個案，目前累積居家照護者為9,553人、居家隔離者為1,936人。

市府宣布，本市採買提供幼兒園學童唾液快篩試劑已到貨，周二（7日）起啟動發放作業，提供幼兒園孩童每人1劑唾液快篩，讓孩童於有症狀或復課時使用，請家長依學校公告時間領取，若有急用則可至就讀幼兒園領取。

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▲▼新竹市免費發放幼兒園學童一人一劑唾液快篩，屆時將依學校公告時間發放領取。

衛生局表示，本市5-11歲兒童輝瑞疫苗大型施打站施打服務已開放限額線上預約，地點為體育館施打站（新竹市公園路295號），接種時間周一至周五08:00至11:00，下午14:00至17:00，請家長線上預約，如有疑問，請上本市防疫資訊網（或洽03-5320900專人諮詢。

衛生局再次呼籲，端午連假最後1日仍須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，若有任何防疫相關問題，連假期間仍可撥打本市居家關懷中心專線03-5320900 （24小時專人服務）。

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