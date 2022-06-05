快訊／本土62080「各縣市病例分佈曝」！　高雄市最多

▲本土今新增62080例，死亡增124例、中重症252例。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5日）公布本土新增62080例、境外30例，死亡124例及中重症252例（中症143、重症109），其中本土部分又以高雄市最多有9232例。

指揮中心表示，今新增的62080例本土病例，29070例男性、32991例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市（9232例）、新北市（9026例）、台中市（8699例）、桃園市（5793例）、台南市（5447例）、台北市（4452例）、彰化縣（4217例）、屏東縣（2557例）、新竹縣（1516例）、苗栗縣（1504例）、雲林縣（1496例）、新竹市（1257例）、宜蘭縣（1249例）、南投縣（1188例）、嘉義縣（1058例）、花蓮縣（969例）、台東縣（750例）、基隆市（729例）、嘉義市（552例）、澎湖縣（213例）、金門縣（163例）、連江縣（13例）。

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指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、57例無疫苗接種。確診日介於今年4月28日至6月3日，死亡日期介於5月21日至6月2日。

▲6月5日新增本土病例及分析。（圖／指揮中心提供）