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社會 社會焦點 保障人權

苗栗街頭霸凌！高中生多欺少…揮拳拉頭髮　「開心比YA」網友氣炸

記者陳凱力／苗栗報導

臉書社團「靠北苗栗」，有網友po出疑似苗栗某高職學生在籃球場內以多欺少，對人單勢薄的國中生動手動腳，不僅拍打國中生的頭、抓頭髮、抓衣領，甚至朝國中生的臉揮拳，影片曝光後引起網友討論。

▲高中生多欺少…揮拳、拉頭髮　「旁邊笑得很開心」他氣炸。（圖／翻攝靠北苗栗）
▲有網友在臉書社團po出疑似一群高中生霸凌一位國中生的影片。（圖／翻攝靠北苗栗，下同）

爆料網友表示，「5/30晚上，安巧商店附近籃球場 ，某苗農高一生，你這樣欺負國中生，你覺得很厲害嗎很有成就感嗎，還動手打人、抓頭髮，旁邊的其他人還在嬉戲，還笑得很開心，好笑嗎？請各位自行評評理。」

影片中見到數名看似高中年紀的男生，環繞著身材較小、疑似國中年紀的男生，其中一名高中生不斷對他動手，做出揮舞狀嚇對方，國中生驚慌失措，蹲在地上手抱頭頻頻躲避，影片中天色昏暗，但仍可見多名高中生輪流上前對國中生動手動腳，雖不到過去揮拳爆擊，導致嚴重外傷的霸凌程度，但是影片中這群高中生的揮拳、拉頭髮，恐嚇及惡意同樣明顯可見，令聞著不平。

網友也痛批「這就要嚴辦」、「你可以放上網，但請你先報警處理！」、「嗯…之後這些人被告了，又說：我小孩很乖！他不會做這種事ㄚ」、「痛恨暴力」。

轄區苗栗北苗派出所所長楊秉學也在貼文留言，「鄉親您好，我是北苗所所長楊秉學，本Po文經警方看見後立即派遣員警前往案發地：安巧商店附近籃球場及周邊各路口調閱監視錄影並查訪附近住戶，以利釐清(相關人等)案情，警方絕不姑息任何犯罪行為發生，也請報案人(po文者)與北苗所聯絡；若鄉親有發現可疑人、事、物，可隨時與北苗派出所（電話：037-260344）聯繫，北苗派出所關心您！」

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