相依為命！侄子返家過端午節等嘸人　叔叔陳屍山上水源地



▲60歲謝姓男子日前獨自前往山區，卻從此一去不復返。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

苗栗縣泰安鄉一名60歲謝姓男子，多日前出門未歸，直到相依為命的姪子休假回家後才發現異常，姪子報警求助，經警、消與山城救難協會搜尋，終於在2日早上於山區一處水源地溪流發現死者。

謝姓男子向警方表示，自己平常在南庄工作，半個月才會回家一次，31日晚間回家準備和叔叔一起過端午節，沒想到卻遲遲不見人影，於是向鄰居打聽，才知道叔叔從26日早上外出後再也沒有回家，謝男發覺有異，因而向警方尋求協助。

▲警方調閱監視器鎖定謝男出沒身影，最後在一處溪旁發現他。

員警受理報案後開始調閱監視器循線調查， 2日會同報案人、消防隊及山城救難協會前往叔叔最後現身之地搜索，過然在一處水源地找到叔叔，不過警消到場時，叔叔已明顯死亡多時，通報偵查隊會同採證後，死者遺體交由家屬辦理後事。

大湖警察分局長林炎巨呼籲，這幾天山區仍會持續有豪大雨發生，導致山區土石鬆軟濕滑，請民眾勿隨意上山避免憾事發生 。

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