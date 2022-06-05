確診死亡火化家人見不到最後一面　許智傑建議指揮中心放寬規定

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠疫情疫情延燒，傳出確診死亡必須在24小時內火化，民進黨立委許智傑5日表示，新冠肺炎早期確診、死亡率高，確診死亡都盡量在24小時內火化，但是隨著疫苗施打率提升，死亡、重症的比例偏低，指揮中心應該可以放寬規定，甚至研議取消Omicron為第五類法定傳染病。

衛福部長陳時中上午受訪時說明，新增病例、死亡數現在都在高原期，由於新冠肺炎屬於第五類傳染病，依據法規需要在24小時內完成通報，死亡確診個案火化或深埋方式皆可，但深埋需要地方允許。

對此，許智傑稍早透過影片向媒體說明，新冠肺炎病毒早期確診、死亡率高，所以確診死亡者都儘量在24小時內火化，儘速處理，甚至家人也不能夠見最後一面，避免傳染給家人。

許智傑認為，現在國內疫苗施打率提升，死亡、重症比例偏低，指揮中心應該可以放寬原則，甚至可以研究考慮，取消Omicron為第五類法定傳染病，這樣將來確診死亡的遺體，就不需要這麼快處理。

另外，行政院長蘇貞昌上午受訪時也表示，對於任何生命的消失，大家都痛感不捨，相關的處理方法，政府都希望能夠照規定，而如果還有進一步的需要，他會請指揮中心跟地方政府、業者多多溝通。