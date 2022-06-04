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台南Josh公開「離婚日」！驚曝Amber暴行：終於有人能救我　網看到哭了

記者趙蔡州／綜合報導

YouTuber「台南Josh」與老婆Amber於5月正式離婚，他4日上傳一支名為「離婚日」的影片，曝光兩人調解相當不順利，現在已決定不和解，也不會分財產給Amber，更親吐他在婚姻中其實一直受到Amber控制，日子過得非常痛苦，造成他一度相當厭世，直到今年1月家暴事件爆發，難過之餘反而是鬆了一口氣，感嘆「終於有人可以救我了」。

▲▼台南Josh公開「離婚日」！驚恐自爆Amber暴行　網看到哭。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh表示，他在婚姻中其實一直受到Amber控制，日子過得非常痛苦，造成他一度相當厭世。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

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台南Josh於4日在YouTube上傳新的影片，現身描述在婚姻中遭受的種種苦難。他說，他與Amber結婚後，Amber類似的家暴、控制狂的行為已經發生很多次，但是他沒有辦法跟任何人講，因為他的手機會被檢查，也很少可以單獨跟朋友出去，「我幾乎沒有任何求助的機會」。

他說，儘管朋友曾察覺他不對勁，但一直沒有機會詢問他，加上他也不想告訴家人，只能裝作沒事一樣繼續生活，「有一陣子我晚上睡覺的時候，我腦袋裡想的都是，我希望我眼睛閉上，就再也不會睜開了，因為我真的沒有辦法，再繼續面對這樣的生活」。

▲▼台南Josh公開「離婚日」！驚恐自爆Amber暴行　網看到哭。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh說，今年1月家暴事件爆發時，他難過之餘反而是鬆了一口氣。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

他也透露，Amber曾因為超商店員問「要不要筷子」，結果2個人的回答不同，Amber因此暴怒，點出Amber的情緒隨時都會爆炸，甚至做出打人的行為，並不是因為某件事讓人生氣，而是動手是控制他的一種手段，「只要有任何一點莫名其妙的事情讓她不滿意，她隨時有可能爆炸，我每天都過得戰戰兢兢的」。

至於有網友問他，為什麼要一直退讓，他說「我如果不退讓，接下來就是一連串的，對我砸婚戒、破壞東西、對我動手，然後破壞房子，最後就是威脅自殺，總之就是用各種方式逼你道歉，事後還會指著拿刀片劃傷自己的傷口給我看，像是提醒我說，這個傷口是因為我不聽話造成的」。

他也清楚，大部分威脅要自殺的人，大部分都不會真的去做，但他賭不起，如果Amber是例外，真的輕生了，那誰會相信他的說法。他也努力要挽救這段關係，在Amber某次大肆破壞後，他苦心勸Amber一起去找婚姻諮詢尋求協助，但被對方強烈拒絕，「我嘗試過了，可是我真的沒有辦法了」。

▼台南Josh透露，他曾試圖說服Amber一起去找婚姻諮詢尋求協助。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲▼台南Josh公開「離婚日」！驚恐自爆Amber暴行　網看到哭。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

直到今年1月家暴事件爆發，他難過之餘也終於鬆了一口氣，他獨自一個人面對了半年，終於有人可以知道他發生了什麼、終於有人可以救他了，事後發他的生活過得很開心，終於可以自由的使用手機，做一切自已喜歡的事情，「終於不用再被控制了，對於許多人來說可能是一般的生活，但這都是他之前全部失去的」。

他指出，前陣子有在法院與Amber做離婚調解，原本是要談離婚及損害賠償，但過程相當不順利，Amber當天的態度完全是來吵架的，最後只有在離婚的部分達成共識，Amber沒有分到他的財產，其他的部分完全談不下去。他最後強調，經過這次的調解，他已經沒有和解的意願，官司上應該會繼續下去。

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