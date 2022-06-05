獨／台61線241下口湖產業道路廢棄車大火　濃煙數公里外可見

▲台61線雲林口湖段下方崙東村產業道路今日下午突然發生廢棄貨車自燃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

東西向快速道路台61線雲林口湖段下方崙東村產業道路今（5）日發生廢棄貨車自燃，一輛貨車於該處廢棄許久，不知何故下午14時許突然起火燃燒，濃濃黑煙竄天，遠至數公里可見。北港警分局表示，獲報後到場發現為一輛自用貨車自燃，由消防局人員到場將迅速將火勢撲滅，未造成人員受傷。

今日下午14時05分雲林口湖鄉台61線附近產業道路上，一輛閒置廢棄貨車不明原因發生自燃，上方是台61線約241K附近，整個路基下方還被燻黑，濃濃黑煙遠至數公里都還可見，幫地居民指出，該輛廢棄貨車已放置相當久且雜草叢生幾乎覆蓋整輛車，沿海鹽分重油箱遭侵蝕裡面有起油外漏才會燒這麼大火。

▲口湖崙東村產業道路廢棄貨車自燃，濃濃黑煙數公里遠可見。（圖／民眾提供）

北港警分局表示，大約14時05分獲發生火警，到場發現為一輛自用貨車，附近並無可疑人車，研判可能是天氣炎熱自燃，警消到場後於14時33分撲滅火勢，無人員受傷。

▲口湖崙東村產業道路廢棄貨車自燃，竄出濃濃黑煙。（圖／民眾提供）

▲口湖崙東村產業道路廢棄貨車自燃，上方大約為台61線241k附近。（圖／民眾提供）

▲口湖崙東村產業道路廢棄貨車自燃，警消迅速將火勢撲滅，台61線路基下方被燻黑。（圖／民眾提供）

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