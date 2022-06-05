歷經12年復育！東螺溪生態多樣　獨角仙將大爆發　

▲彰化東螺溪獨角仙大爆發。（圖／湖埔社大提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化母親河「東螺溪」，12年來在湖埔社大的復育下，已經成為候鳥棲息地，為了提升社區居民對河川保育及生態維護的重視，今天舉辦淨溪活動，執行長林淑玲說，受到疫情影響，今年志工少了一半，仍移除了數百公斤的垃圾及外來種，同時預告下周園區內獨角仙將大爆發，歡迎民眾到場觀賞。

東螺溪沿岸有志工們守護環境，是唯一沒有泥土的河川，孕育出台灣原生種樹木、其中不乏有美麗的欒樹、木棉花海及光臘樹等等，依照四季變化出不同美麗的面貌，也因此成為台灣網紅打卡熱點，在受疫情肆虐的今日，社大決定在今年的世界環境日6月5日不畏疫情持續辦理淨溪，也象徵疫情能早日被清掃，人人恢復健康。

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▲彰化東螺溪志工淨溪。（圖／湖埔社大提供）

林淑玲說，往年都有數百人齊聚淨溪，但今年受到疫情影響，雖然志工人數銳減，但仍清除202.7公斤垃圾、及496.3公斤外來種，成果豐碩，並希望藉由身體力行的淨溪活動，來提升社區居民對河川保育及生態維護的重視，尤其呼籲民眾養成不亂丟垃圾習慣，降低垃圾量。

近日東螺溪生態教育園區內獨角仙陸續成長，預計下周將會大爆發，林淑玲說，上週還看到有移工前往捕捉，她也同時提醒民眾，在光臘樹旁有立告示牌禁止捕捉，也希望民眾能配合，共同維護生態。