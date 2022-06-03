彰化+4306！6／6起第二輪實名制快篩開賣　部分學校加發4劑

▲彰化今新增4306例本土個案。（圖／彰化縣府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化今天新增4306例本土個案，累計確診人數64554人，縣長王惠美表示，6日起第二輪實名制家用快篩試劑開始販售，每人可持健保卡購買一份5劑，每劑100元；高中、國中、國小以及五專前3年的學生，6日起每人免費發放4劑家用快篩，此免費領取不影響購買實名制快篩試劑資格。

葉彥伯表示，關於確診本土個案年齡分布，確診個案以青壯年族群最多，佔一半以上；老年族群個案比例已增加至1成4、18歲以下17.1%、19至64歲68.9%、65歲以上14%，有打三劑疫苗，相對重症的機率會減少很多，所以，打疫苗很重要。

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王惠美表示，第二輪家用快篩實名制將於6日實施，可至全國4826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所購買，須持有健保卡或居留證，每個身份證字號僅能購買一份，1份5劑，1劑100元共500元，採身份證字號尾數分流購買。

▲第二輪家用快篩實名制將於6日實施。（圖／彰化縣府提供）

另外，110年學年度的高中、國中、國小以及五專前3年的學生，將於6日免費發放4劑家用抗原快篩試劑，若已離校可至原畢業學校領取，無領取期限，此次免費的快篩試劑，不會影響快篩實名制的購買資格，反之若已購買實名制快篩，仍可領取免費快篩試劑。

▲高中、國中、國小以及五專前3年的學生，將於6日免費發放4劑家用抗原快篩試劑 。（圖／彰化縣府提供）

葉彥伯指出，縣內未滿5歲的幼兒園學童，尚未施打疫苗的已造冊1329名，通知分流於7日至8日合約院所接種。因居家隔離期間或其他原因未能至校園接種的5到11歲幼童，6日起將請學校造冊，將另行安排時間至合約院所接種。