台南市確診+6620！　兒童疫苗接種率破6成...六都第一

▲台南市3日新增6620名COVID-19本土個案，目前台南兒童疫苗接種率已突破6成，是六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市3日新增6620名COVID-19本土個案，統計2022年1月1日至6月2日，台南市累計確診個案人數共120426名，已解除隔離77280名、尚在隔離中43146名，1日起在市立圖書館永康新總館開設輝瑞BNT兒童疫苗大型接種站，目前台南兒童疫苗接種率已突破6成，是六都第一。

行政院蘇貞昌院長、李孟諺秘書長、羅秉成政委、中央流行疫情指揮中心陳時中部長、莊人祥副署長及醫福會王必勝執行長等人3日前往台南市立圖書館永康新總館接種站，關心台南市學童接種輝瑞BNT兒童疫苗情形、並慰勉醫護人員。

台南市配合指揮中心政策，自6月1日起，連續5日在市立圖書館永康新總館開設輝瑞BNT兒童疫苗大型接種站，並開放學童家長透過「台南COVID-19疫苗接種預約(台南打疫苗)系統」協助預約，讓學童在實體課程暫停期間也能方便接種疫苗，目前台南兒童接種率已突破6成，是六都第一。

3日永康新總館接種站共提供600位輝瑞兒童疫苗預約名額，統計至今年6月2日，台南市11萬餘名5至11歲學童中，已有71044位接種1劑COVID-19疫苗，接種率達64％；黃偉哲市長說明，為協助兒童建立免疫力，台南市持續提升兒童疫苗覆蓋率，也鼓勵尚未完整接種、尚未接種追加劑的市民儘速接種。

「台南打疫苗系統」也陸續增開其他醫療院所輝瑞BNT兒童疫苗的接種場次，莫德納疫苗也仍有可供預約名額，請家中有年滿5至11歲兒童的爸媽儘快上網預約；年滿12歲的學童則可由家長透過系統選擇成人劑型BNT疫苗或莫德納疫苗。台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

此外，台南市3日確診新增6620名個案中以20歲至49歲確診者人數3440名最多，佔3日確診人數約5成2；10歲以下佔8.2％、10至19歲7.9％、50至59歲12.7％、60至69歲10.8％、70至79歲5.4％、80至89歲2.3％、90歲以上0.7％。

下週6月6日至12日，南區松柏育樂中心及新化體育公園篩檢站將持續服務市民，除了鼻咽快篩、PCR採檢及陽性快篩試劑判讀，松柏育樂中心篩檢站也將提供看診及領藥服務，每日上午、下午限額各50名；衛生局提醒市民於端午連假期間務必落實防疫措施，保護自己也保護身邊親友的健康。