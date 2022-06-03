基隆+1295！6歲↓幼童新增62確診　專責病床共收治180人

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心3日公布國內本土病例新增7萬6517例，其中基隆新增1295例。市長林右昌表示，在這1295例中，其中女性695人、男性則是600人；若以年齡別區分35-44歲最多，有227人占17.53%，25-34歲次之，有210人占16.22%；至於75歲以上的長者有80人、65-74歲有133人、6歲以下有62人。





林右昌指出，本市居家隔離人數共計1677人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，提供症狀給藥服務，總計通報2512人，2243人症狀給藥；6月3日上午通報確診149人，其中147人症狀給藥。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治180人、空床56床，空床率23.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症58名、中症31名、輕症45名；部立基隆醫院，重症9名、中症26名、輕症5名；三總基隆分院，中症5名；礦工醫院，輕症3名。





基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估8萬9807人，利用快速通道的有2萬5296人，有4萬1922人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬1714人，其中條件不符合則有1萬0208人。

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