確診地圖曝「2縣市首破20萬」　網怒見記者會取消：142死不嚴重嗎

▲全台已有224萬6294人確診。（圖／翻攝本土病例地理分布）



網搜小組／劉維榛報導

今（3）日本土再增7萬6517例，死亡142例。疾管署最新「本土病例地理分布」可見，新北有63萬4640人確診、桃園29萬9874人、北市為27萬7499，而台中與高雄也突破20萬人染疫。由於今日未開實體記者會，有鄉民看見死亡人數後，便怒轟「難道指揮中心覺得死142人不多不嚴重嗎？」

關於今日各縣市確診數，個案分布為新北市1萬1766例，高雄市1萬790例，臺中市1萬651例，桃園市7196例，臺南市6620例，臺北市6143例，彰化縣4593例，屏東縣2951例，新竹縣2139例，苗栗縣1784例，新竹市1616例，宜蘭縣1542例，雲林縣1528例，南投縣1423例，基隆市1295例，花蓮縣1246例，嘉義縣1194例，臺東縣911例，嘉義市708例，澎湖縣233例，金門縣155例，連江縣33例。

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「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台已有224萬6294人確診，其中新北63萬4640例最多，接著是桃園29萬9874例、北市27萬7499例，第四第五名分別為台中20萬3631例、高雄市20萬3005例，該兩都首度突破20萬。

由於今日指揮中心沒有舉行記者會，有網友在PTT指出，「之前有陣子本土+0很厲害沒錯...現在一天142死，結果確診數7萬多，很明顯死亡率升上來了，反而要放假一天吃粽子？」

網友也質疑，「難道死142人，不該給記者們認真提問指揮中心要怎麼處理，怎麼壓死亡，怎麼重症清零嗎？」「難道指揮中心覺得死142人不多不嚴重嗎？」

底下網友熱議，「最好別再出來浪費資源了」、「就打了疫苗還會死的天擇，沒打的更別說」、「出遊內用一堆人，肥宅在網上嘴砲帶風向」、「共存還開記者會就是笑話，美國有在開嗎」、「重病及死亡都是本來有病+不打疫苗」。

▼網友戰翻。（圖／翻攝PTT）

