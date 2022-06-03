　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診地圖曝「2縣市首破20萬」　網怒見記者會取消：142死不嚴重嗎

▲▼0603（圖／翻攝本土病例地理分布）

▲全台已有224萬6294人確診。（圖／翻攝本土病例地理分布）

網搜小組／劉維榛報導

今（3）日本土再增7萬6517例，死亡142例。疾管署最新「本土病例地理分布」可見，新北有63萬4640人確診、桃園29萬9874人、北市為27萬7499，而台中與高雄也突破20萬人染疫。由於今日未開實體記者會，有鄉民看見死亡人數後，便怒轟「難道指揮中心覺得死142人不多不嚴重嗎？」

關於今日各縣市確診數，個案分布為新北市1萬1766例，高雄市1萬790例，臺中市1萬651例，桃園市7196例，臺南市6620例，臺北市6143例，彰化縣4593例，屏東縣2951例，新竹縣2139例，苗栗縣1784例，新竹市1616例，宜蘭縣1542例，雲林縣1528例，南投縣1423例，基隆市1295例，花蓮縣1246例，嘉義縣1194例，臺東縣911例，嘉義市708例，澎湖縣233例，金門縣155例，連江縣33例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台已有224萬6294人確診，其中新北63萬4640例最多，接著是桃園29萬9874例、北市27萬7499例，第四第五名分別為台中20萬3631例、高雄市20萬3005例，該兩都首度突破20萬。

由於今日指揮中心沒有舉行記者會，有網友在PTT指出，「之前有陣子本土+0很厲害沒錯...現在一天142死，結果確診數7萬多，很明顯死亡率升上來了，反而要放假一天吃粽子？」

網友也質疑，「難道死142人，不該給記者們認真提問指揮中心要怎麼處理，怎麼壓死亡，怎麼重症清零嗎？」「難道指揮中心覺得死142人不多不嚴重嗎？」

底下網友熱議，「最好別再出來浪費資源了」、「就打了疫苗還會死的天擇，沒打的更別說」、「出遊內用一堆人，肥宅在網上嘴砲帶風向」、「共存還開記者會就是笑話，美國有在開嗎」、「重病及死亡都是本來有病+不打疫苗」。

▼網友戰翻。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
獨／爆乳妹抽到Mini Cooper！　倒楣一整周瞬間翻身
阿公性侵13歲孫女懷孕了！　她求輕判原因鼻酸
名醫確診「1天吃3顆蛋」！　自揭染疫歷程：連劇都追不了
發現威迪茲抹油　味全龍「柯南」是他：球怎麼黑黑的
《浪姐3》2淘汰名單曝光！　王心凌一看「忍到後台暴哭」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假出遊潮　台南頑皮動物明星們開心迎遊客

「無敵星星」同住家人獨享！　1大1小睡飯店只要999元

南投+1423！新增7死皆為70歲以上長者　百歲人瑞染疫6天後身亡

病人視訊看診完：可取消當沒看過嗎？醫傻眼　「4個拜託」曝無奈心聲

台東+911！未接種疫苗女性確診死亡　18群聚場所再增40病例

獨／爆乳妹爆衰一週！偽陽還扭傷擺咖　幸運逆轉⋯抽中百萬汽車

彰化+4306！6／6起第二輪實名制快篩開賣　部分學校加發4劑

正妹吃壽司「桌上巨乳放鮮蝦」　網暴動：不要玩食物

端午「登玉山吃粽子」　616隊2858人搶排雲山莊...中籤率2.8%

昨增19.3萬人打疫苗「創此波疫情新高」　87%都是打BNT！

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

滑水道不給力男童靠自己　手腳並用緩緩蠕動超無奈

端午連假出遊潮　台南頑皮動物明星們開心迎遊客

「無敵星星」同住家人獨享！　1大1小睡飯店只要999元

南投+1423！新增7死皆為70歲以上長者　百歲人瑞染疫6天後身亡

病人視訊看診完：可取消當沒看過嗎？醫傻眼　「4個拜託」曝無奈心聲

台東+911！未接種疫苗女性確診死亡　18群聚場所再增40病例

獨／爆乳妹爆衰一週！偽陽還扭傷擺咖　幸運逆轉⋯抽中百萬汽車

彰化+4306！6／6起第二輪實名制快篩開賣　部分學校加發4劑

正妹吃壽司「桌上巨乳放鮮蝦」　網暴動：不要玩食物

端午「登玉山吃粽子」　616隊2858人搶排雲山莊...中籤率2.8%

昨增19.3萬人打疫苗「創此波疫情新高」　87%都是打BNT！

出社會3年存到第一桶金！人妻「無痛存錢3招數」成功買房：超有效

士東遭女網紅控吃霸王餐？　台啤英熊GM哈孝遠回應了

超高速成人愛情　《第六感之吻》尹啟相吻上徐智慧霸氣：我們做吧

馬斯克預告「特斯拉裁員10%」　路透：他感覺經濟糟了

端午連假出遊潮　台南頑皮動物明星們開心迎遊客

「無敵星星」同住家人獨享！　1大1小睡飯店只要999元

狂淋蒜汁蔥花大加分！台南深夜鹽水雞排滿人　排骨酥輕咬骨肉分離

南投+1423！新增7死皆為70歲以上長者　百歲人瑞染疫6天後身亡

病人視訊看診完：可取消當沒看過嗎？醫傻眼　「4個拜託」曝無奈心聲

女兒訂居隔SOP「違者罰300」　網破盲點：沒必要！但1類人秒懂

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

快訊／死亡+142！20多歲男染疫「全身無力路倒」　出現中風、肺炎亡

居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」　網驚喊：比蟑螂可怕

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　網轟：根本詐欺

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

快訊／本土+76517「各縣市分佈曝光」

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

快訊／今暴增142死！本土增7萬6517例

命理師提醒：不能說「端午節快樂」　因為2個悲劇故事

怎麼避免二度染疫？他點「3個字」關鍵：無敵星星都是幻想

更多熱門

相關新聞

基隆6歲↓幼童新增62人確診　專責病床共收治180人

基隆6歲↓幼童新增62人確診　專責病床共收治180人

中央疫情指揮中心3日公布國內本土病例新增7萬6517例，其中基隆新增1295例。市長林右昌表示，在這1295例中，其中女性695人、男性則是600人；若以年齡別區分35-44歲最多，有227人占17.53%，25-34歲次之，有210人占16.22%；至於75歲以上的長者有80人、65-74歲有133人、6歲以下有62人。

竹市+1616！端午打疫苗　注射站不打烊

竹市+1616！端午打疫苗　注射站不打烊

竹縣+2139　端午連假首日！排隊打疫苗

竹縣+2139　端午連假首日！排隊打疫苗

診所3個月疫苗施打破2萬劑　盧秀燕也誇讚

診所3個月疫苗施打破2萬劑　盧秀燕也誇讚

南投縣即起停送確診者居家照護關懷包

南投縣即起停送確診者居家照護關懷包

關鍵字：

全台確診地圖疫情染疫

讀者迴響

熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

250人班機失聯　竟是機師睡死

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

更多

最夯影音

更多
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面