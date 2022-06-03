屏東縣+2951！端午連假加開兒童疫苗門診　5至6歲幼童優先

▲輝瑞兒童疫苗門診-佳冬鄉衛生所 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(3)日新增2951例本土確診個案，為期3日的端午連假縣府特別於今(3)、明(4)兩日加開「輝瑞兒童疫苗門診」，全縣20家診所與衛生所加開施打時段，以5-6歲未能在國小施打的兒童優先，可至衛生局官網查詢並向院所預約。

20家診所及衛生所包括：博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、張俊智診所、尚仁診所、元和馨診所、宋的祥診所、陳亮銘內科診所、蔡仲凡診所、正輝耳鼻喉科、天醫診所、慈愛診所、欣安禾婦兒科診所、大福診所、劉宸麟耳鼻喉科診所、瑪家診所、大新醫院、佳冬鄉衛生所、枋寮鄉衛生所、車城鄉衛生所、江逸詩診所。

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衛生局表示，各家診所及衛生所加開的時段已公告在衛生局官網，要帶孩童前往施打的家長們，請務必預約，以免無法施打。另外，預計下週6月6日開始施打的校園BNT追加劑，持續以「學生不動，疫苗動、醫護動」的模式，讓近2.3萬名國高中生也能儘速完成接種，根據統計全縣共有58所國、高中，計畫於6月10日全數施打完畢。

根據衛生局統計，6月3日公告確診2951人中2507人快篩陽判確診，佔確診量的84.9%。其中. 醫院研判1031例佔41.1%，基層診所研判1476例佔58.9%。

截至6月3日，縣內居家隔離現管人數3478人，今日解隔2294人；居家照護累計40939人，解除31347人，現管9592人。