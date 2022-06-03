快訊／台中今年確診累計破20萬　市府：已到高原期「可望往下走」

記者游瓊華／台中報導

全國今（3）日新增7萬6517例本土確診，台中市新增1萬651例。台中市衛生局長曾梓展指出，台中今年以來確診人數累計到今天已經突破20萬人，達到20.4萬人，確診比率約7.2%，與北部12-15%相比約一半，推估「台中目前已經達到高原期，預估持續一段時間後，可以樂觀的期望疫情可以往下走！」

▲台中今年確診人數累計破20萬，台中市衛生局長曾梓展推估，目前疫情已到高原期「可望往下走」。（圖／記者游瓊華翻攝）



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曾梓展也提到，今天台中新增21名中重症病患，全部住進加護病房，其中最年輕的45歲病患沒有慢性病史，打過兩劑疫苗，6月1日發燒全身痠痛送醫採檢後確診，因呼吸困難插管送加護病房救治，現在情況已經好轉。另外，中央公布今天台中新增加15名死亡個案，年齡介於55歲到95歲之間。

▲市長盧秀燕表示，統計至昨晚為止，台中11萬4489名孩童已接種疫苗，涵蓋率達59.01%。（圖／記者游瓊華翻攝）



市長盧秀燕在疫情線上記者會表示，今天是端午連假第一天，各地人潮還算正常，呼籲市民朋友，口罩戴好並落實防疫措施，市府連假期間防疫也不停歇，統計至昨晚為止，台中市11萬4489名孩童已接種疫苗，涵蓋率達59.01%，近6成，其中施打BNT疫苗有7萬7509人、施打莫德納疫苗有3萬6980人。

盧秀燕提到，目前台中市有三個施打兒童疫苗的管道，包括校園統一施打、醫療院所預約和兒童大型接種站。校園統一施打作業，預計6月10日全部完成；大型接種站從6月1日至5日施打，採預約制，家長可上台中榮總的網站預約，也感謝中央衛福部、中榮，及行政院長蘇貞昌今天到科博館的兒童大型接種站視察。另外，國、高中第三劑BNT疫苗，5月26日起醫療院所預約施打、5月30日起校園施打，目前已累計施打2萬1481人。