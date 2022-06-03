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森嚴軍事中心變身孩子新樂園　林右昌開箱「基隆要塞司令部」

▲昔森嚴軍事中心變身孩子新樂園 林右昌親開箱「基隆要塞司令部」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲昔森嚴軍事中心變身孩子新樂園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

老沙灣，新樂園！1928年竣工的基隆要塞司令部，歷經2年的修復後，將在2022城市博覽會正式對外開放，結合歷史古蹟與科技運用的一系列多媒體互動，讓民眾享受沉浸式數位體驗，市長林右昌2日親自開箱宣布「要塞解嚴」，現場並與親子大玩AR砲台射擊遊戲，大呼好玩。

基隆要塞司令部，以前是警總也是軍營，在基隆人的歷史是嚴肅森嚴的，透過大基隆歷史場景再現計畫，把這個歷史空間給解嚴，透過策展過程與空間鋪設，讓市民與台灣人重新認識基隆，也認識台灣的歷史。

林右昌表示，空間規劃小朋友認識並體驗歷史的互動式裝置，透過空間解嚴，把森嚴軍事場所，變成小朋友新樂園，邀請大家6月10日到6月19日到基隆，參加城市博覽會，感受營區不一樣歷史體驗。他強調，透過城市展場與舞台，有別印象中的展覽，帶給大家全新體驗。

▲昔森嚴軍事中心變身孩子新樂園 林右昌親開箱「基隆要塞司令部」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲透過空間解嚴，把森嚴軍事場所，變成小朋友新樂園。

文化局長陳靜萍指出，過去從未對一般民眾開放的要塞司令部，對基隆人及附近居民來說，是個神祕的地方。在日治時期這裡稱「基隆要塞指揮所」，始終戒備森嚴，配置有重砲兵聯隊，直到國民政府來台後，改名「光復營區」，這裡一直都是北臺灣最高軍事指揮中心，管轄範圍涵蓋基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區。

1957年基隆要塞營舍移交給北部海岸防衛單位負責管理並使用。2010年5月被指定為市定古蹟，2017年海巡署將土地與建物移撥給基隆市政府，文化局在「大基隆歷史場景再現計畫」中，啟動修復再利用工程，依據文資法規定完成規劃設計與審定程序，於2020年4月開工，今年修復完成。

▲昔森嚴軍事中心變身孩子新樂園 林右昌親開箱「基隆要塞司令部」。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳靜萍說，以沙灣歷史文化園區為出發點，串連了要塞司令官邸、眷舍及要塞司令部所形成的文化廊帶，凝縮也見證了基隆史前、大航海、清領、日治與戰後國民政府來台等不同時期歷史文化。在城市博覽會期間以沙灣展區亮相，也是要塞司令部修復完工後首檔展出。

這次沙灣展區將有8大亮點，司令部古蹟主建物將有「基隆.zip」，用不同科技媒介回顧展望基隆歷史人文及古蹟風華；二樓的「就從這裡開始」採藝術進駐創作形式，將邀請5位藝術家帶來原住民編織、光影藝術、AR互動與空間創作等現地作品。

▲昔森嚴軍事中心變身孩子新樂園 林右昌親開箱「基隆要塞司令部」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲昔森嚴軍事中心變身孩子新樂園 林右昌親開箱「基隆要塞司令部」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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