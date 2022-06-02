基隆疫情和緩收斂明確　林右昌宣布：9大方案加速紓困復甦

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌表示，基隆2日確診數1190例，較昨日減少233人，其中外縣市通報170例，占10.06％。他表示，基隆市已渡過此波疫情高峰期，收斂方向明確，隨著疫情和緩進入紓困復甦階段，並宣布9大方案，加速推動紓困復甦。

林右昌強調，從3月中疫情爆發至今，民眾自主減少外出、業者配合政府防疫，全民努力防疫辛苦了！隨著疫情漸漸和緩，希望可以透過相關防疫復甦方案，讓民眾緊繃的心情獲得療癒，並且同時透過市府補助及減免方案，實質照顧到業者，並吸引更多民眾前來基隆旅遊消費，因此研擬共計9大項防疫復甦方案。

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林右昌表示，此次9大方案中，在觀光旅遊上，針對團體旅遊及自由行之旅客，提供住房補助，並且在自由行旅客來基隆觀光時，在特定景點門票上也提供折抵優惠，包括安排基隆一天及二天一夜團體套裝旅遊行程之合法旅行社，可享1、一日遊補助旅行社每人200元（6人成團不含司機領隊）；2、二日遊（二天一夜）補助旅行社每人500元，每團上限50人（6人成團不含司機領隊）。

另外，打滿3劑疫苗及當日快篩陰性自由行之旅客，入住本市合法旅宿（不含防疫旅館及觀光旅館），每房型人數每人可折抵房費500元；自由行遊客參觀本市有收取門票的民營景點（陽明海洋文化藝術館、和平島公園、觀光工廠、拉波波村）；每人門票折抵40元，上述二項名額都是1萬名。

林右昌說，在市民生活上，本市加開預計1000個安心上工名額並延長至112年6月底截止。同時考量疫情影響建築產業，本市建（雜）照本於110年1月1日至111年12月31日所核發執照，且至111年12月31日有效執照，將自動展延工期1年。

另外，在工商服務上，首先在市有房地出租店舖上，提供租金減免50%及租金延期繳納。公有零售市場攤商4至6月攤位使用費免收，並提供促參場館土地租金及權利金減免；在稅捐緩繳及減免上，提供地方稅延繳及分期、娛樂稅6至8月減徵30%、營利事業停歇業或縮小面積者房屋稅降為2%。

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