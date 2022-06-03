2022城市博覽會暢遊基隆　市公車及專車接駁皆免費

圖、文／基隆市政府提供

「2022城市博覽會」將於6月10日至6月19日登場！展區分為A國門、B正濱、C海科及K沙灣展區，活動期間除新闢6條免費接駁專車串聯展區外，基隆市區公車所有路線也加碼免費搭乘，提供市民轉乘或接駁參訪，歡迎全國好朋友都能來基隆，一起見證基隆的改變。

基隆市政府表示，基隆往返大台北的公共運輸相當便利，國道客運與火車都可以直接到達主展區，中南部民眾也可搭乘高鐵於台北站或南港站轉乘台鐵至基隆；大臺北地區民眾也可利用捷運，於主要捷運轉運站轉搭乘國道客運路線，包括臺北車站搭乘國光客運1813路線，捷運市府轉運站搭乘1800、2088、1579路線，或於圓山轉運站搭乘9006、1579路線抵達基隆展區，而抵達後交通工具包括市區公車及往返各展區的接駁專車均免費搭乘。

林右昌市長呼籲，展區周邊停車空間有限，為了避免尋找車位或排隊等候困擾，建議多多利用搭乘大眾運輸工具前往會場參觀展覽。而為鼓勵參觀民眾使用大眾運輸，維持城博會期間轉運站及展區周邊道路交通順暢，基隆市政府於城市博覽會期間規劃6條免費接駁車路線，包括：城博1號線-行經A、B、C、K展區，城博2號線—行經A、B、K展區，城博3號線—行經B、C展區；並以六合停車場及調和街轉運站停車場做為外圍停車空間，提供田寮河環狀線及調和街轉運線接駁車，接駁遊客至A、C展區；A展區太平山城則以9人座車循環接駁。至於市區公車亦提供免費搭乘服務，在基隆暢遊，大眾運輸工具均免費。

城市博覽會期間為鼓勵及提高遊客利用大眾運輸前來觀展，6月10日至19日活動期間接駁專車及市區公車路線均免費搭乘，歡迎參觀民眾多加利用，詳細交通資訊可上2022城市博覽會官網 https://2022cityexpo.tw/tw/index 查詢。