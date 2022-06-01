2022基隆城博會官網正式上線　林右昌：台灣頭嶄新篇章

▲基隆城市博覽會A展區A9當若科技藝術《起點城市》未來願景。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2022城市博覽會」準備好了！將於6月10日至19日與全國民眾相見，展現城市即是展場的大尺度，四大展區，高達55個展覽、藝術裝置及上百場精彩展演，從早到晚不同觀展形式整合，10條限定城博遊程，呈現基隆24小時不斷電，市長林右昌和全體市府同仁與策展團隊邀請全國民眾一同參與，體驗基隆城市魅力。

林右昌指出，基隆市是台灣的起點，包括鐵路起點、國道起點、水準原點都在基隆，都市規劃和海洋政策等也是從基隆開始，這七年多來，市長兢兢業業帶領市府團隊啟動一系列城市設計運動，逐步翻新基隆城市樣貌，現在城市博覽會即將打開，讓人一眼窺見基隆這些年醞釀累積的精彩炫目。

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▲基隆城市博覽會A展區A2「基隆聯合事務所」。

林右昌表示，城市博覽會主展館位於西岸碼頭二號倉庫，作為城市博覽會的入口展，將引領觀展者認識基隆，踏入這個已90年歷史的建物內，映入眼簾的特殊金屬材質，觀者步伐彷若踩出如追逐浪花的趣味聲響，模擬海港城市基隆的特別感受，基隆的精彩、基隆的經典、基隆的自信、基隆的微笑、基隆的美好、基隆的願景，更以沉浸式劇場塑造絕無僅有的光能基隆。

觀銷處長曾姿雯指出，「2022城市博覽會」是以國家高度規劃，4大展區包括國門、正濱、海科及沙灣展區，精彩亮點有三，第一是整個基隆城市都是展場，其次城博會不僅有白天的展演活動，晚上的光雕秀更是絢爛奪目；最後則是全台首次上場，也只有在基隆才看得到的海上觀展，一網打盡屬於基隆獨有的山海城共融生活與海派浪漫情懷。

▲基隆城市博覽會C展區C11「魚路點燈」。

除此之外，基隆具備山、海、城、丘多元地形，15分鐘可以上山下海，不僅景色優美，更是美食之都，市政府串連北北基共101家合作旅宿業者，合作餐廳及店家87家，城博期間提供不同的優惠，更有城博限定商品伴手禮和水上遊程，各展區也會分別推出特色市集，吃、喝、玩、樂，有感體驗。

2022城市博覽會將於6月10日到6月19日於基隆市開箱，室內展覽時間為每日上午10時到下午6時，戶外活動時間為每日上午10時到晚上9時30分。「2022城市博覽會」官網正式上線，邀請大家一起來線上挖掘城市博覽會的繽紛展演，規劃屬於自己的線下城市博覽會特別遊程，詳細資訊和各項展演活動時間。

▲基隆城市博覽會A展區A1主展館「起點城市」。



曾姿雯表示，配合2022城市博覽會，活動期間不僅推出橫跨四大展區的6條接駁專車，更同步推出市區公車亦免費搭乘的好康，讓民眾好好踏遍整個基隆城。您有多久沒到基隆吃美食、吹海風、看老鷹？正濱漁港的色彩意象，潮境公園的藝術氛圍，基隆港的開闊自在，基隆等待您發現它許多不可思議的美好。

▲基隆城市博覽會A展區A9當若科技藝術《起點城市》未來願景。

▲基隆城市博覽會A展區A10何理互動《海境》。

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