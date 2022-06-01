　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022基隆城博會官網正式上線　林右昌：台灣頭嶄新篇章

▲2022基隆城博會官網正式上線 林右昌：台灣頭嶄新篇章。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆城市博覽會A展區A9當若科技藝術《起點城市》未來願景。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2022城市博覽會」準備好了！將於6月10日至19日與全國民眾相見，展現城市即是展場的大尺度，四大展區，高達55個展覽、藝術裝置及上百場精彩展演，從早到晚不同觀展形式整合，10條限定城博遊程，呈現基隆24小時不斷電，市長林右昌和全體市府同仁與策展團隊邀請全國民眾一同參與，體驗基隆城市魅力。

林右昌指出，基隆市是台灣的起點，包括鐵路起點、國道起點、水準原點都在基隆，都市規劃和海洋政策等也是從基隆開始，這七年多來，市長兢兢業業帶領市府團隊啟動一系列城市設計運動，逐步翻新基隆城市樣貌，現在城市博覽會即將打開，讓人一眼窺見基隆這些年醞釀累積的精彩炫目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2022基隆城博會官網正式上線 林右昌：台灣頭嶄新篇章。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆城市博覽會A展區A2「基隆聯合事務所」。

林右昌表示，城市博覽會主展館位於西岸碼頭二號倉庫，作為城市博覽會的入口展，將引領觀展者認識基隆，踏入這個已90年歷史的建物內，映入眼簾的特殊金屬材質，觀者步伐彷若踩出如追逐浪花的趣味聲響，模擬海港城市基隆的特別感受，基隆的精彩、基隆的經典、基隆的自信、基隆的微笑、基隆的美好、基隆的願景，更以沉浸式劇場塑造絕無僅有的光能基隆。

觀銷處長曾姿雯指出，「2022城市博覽會」是以國家高度規劃，4大展區包括國門、正濱、海科及沙灣展區，精彩亮點有三，第一是整個基隆城市都是展場，其次城博會不僅有白天的展演活動，晚上的光雕秀更是絢爛奪目；最後則是全台首次上場，也只有在基隆才看得到的海上觀展，一網打盡屬於基隆獨有的山海城共融生活與海派浪漫情懷。

▲2022基隆城博會官網正式上線 林右昌：台灣頭嶄新篇章。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆城市博覽會C展區C11「魚路點燈」。

除此之外，基隆具備山、海、城、丘多元地形，15分鐘可以上山下海，不僅景色優美，更是美食之都，市政府串連北北基共101家合作旅宿業者，合作餐廳及店家87家，城博期間提供不同的優惠，更有城博限定商品伴手禮和水上遊程，各展區也會分別推出特色市集，吃、喝、玩、樂，有感體驗。

2022城市博覽會將於6月10日到6月19日於基隆市開箱，室內展覽時間為每日上午10時到下午6時，戶外活動時間為每日上午10時到晚上9時30分。「2022城市博覽會」官網正式上線，邀請大家一起來線上挖掘城市博覽會的繽紛展演，規劃屬於自己的線下城市博覽會特別遊程，詳細資訊和各項展演活動時間。

▲2022基隆城博會官網正式上線 林右昌：台灣頭嶄新篇章。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆城市博覽會A展區A1主展館「起點城市」。

曾姿雯表示，配合2022城市博覽會，活動期間不僅推出橫跨四大展區的6條接駁專車，更同步推出市區公車亦免費搭乘的好康，讓民眾好好踏遍整個基隆城。您有多久沒到基隆吃美食、吹海風、看老鷹？正濱漁港的色彩意象，潮境公園的藝術氛圍，基隆港的開闊自在，基隆等待您發現它許多不可思議的美好。

▲2022基隆城博會官網正式上線 林右昌：台灣頭嶄新篇章。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆城市博覽會A展區A9當若科技藝術《起點城市》未來願景。

▲2022基隆城博會官網正式上線 林右昌：台灣頭嶄新篇章。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆城市博覽會A展區A10何理互動《海境》。

【更多新聞】

西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
藍委質疑1億快篩未達標　陳時中：已進口1.7億劑
快訊／找到了！水上摩托車團衝澎湖1女落海5天　彰化尋獲遺體
快訊／1月男嬰、5月女嬰「家中昏迷亡」　死後確診
快訊／今本土+88247各縣市分佈曝　「3縣市」破萬例
快訊／死亡增122例！今本土+88247
快訊／午後雷雨開轟　7縣市大雨特報
LIVE／入境改採唾液採檢　陳時中最新說明
北漂情侶最後身影　騎車一起上班遭輾雙亡
吳宗憲接觸確診者都沒事　自揭「1症狀」可能確診過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹市+2008　國小童先發2劑快篩、幼兒園唾液快篩採購中

全台46.3萬人輕症居家照護中　近8千人收治醫院！

藍委質疑5月1億快篩未達標！陳時中：已進口1.7億劑「實名制售6千萬」

柯文哲喊7月中解封　莊人祥：部分場所口罩政策機動檢討

竹縣+2527　0-6歲快篩劑免費發放！中低收、獨居加碼納入

0~6歲免費兒童快篩發放首日！　上午已發出3萬2985人份

受疫情衝擊捐血人潮銳減　南部地區血庫大缺血

發燒童急診跑3醫院遭拒　潘孟安：醫護超負荷盼大眾多體諒

青年「職得好評計畫」給力　助24歲宅男就業拿獎勵金

快訊／中重症+240！9歲男童「腦炎」高燒40度、抽搐送急診

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

竹市+2008　國小童先發2劑快篩、幼兒園唾液快篩採購中

全台46.3萬人輕症居家照護中　近8千人收治醫院！

藍委質疑5月1億快篩未達標！陳時中：已進口1.7億劑「實名制售6千萬」

柯文哲喊7月中解封　莊人祥：部分場所口罩政策機動檢討

竹縣+2527　0-6歲快篩劑免費發放！中低收、獨居加碼納入

0~6歲免費兒童快篩發放首日！　上午已發出3萬2985人份

受疫情衝擊捐血人潮銳減　南部地區血庫大缺血

發燒童急診跑3醫院遭拒　潘孟安：醫護超負荷盼大眾多體諒

青年「職得好評計畫」給力　助24歲宅男就業拿獎勵金

快訊／中重症+240！9歲男童「腦炎」高燒40度、抽搐送急診

謝金燕幫媽網購花盆、土壤　送來一看當場傻眼：可以用到下輩子

竹市+2008　國小童先發2劑快篩、幼兒園唾液快篩採購中

柯文哲批兒童接種站是「白痴命令」　 蔣萬安：防疫不分中央地方

全台46.3萬人輕症居家照護中　近8千人收治醫院！

疑夫外遇裝監視器偷到姦情　遭控妨害秘密...人妻這下慘了

藍委質疑5月1億快篩未達標！陳時中：已進口1.7億劑「實名制售6千萬」

上海解封「報復性出遊」！飯店民宿爆單　逾40家景區重新開放

北科大校友捐贈3千劑快篩　校方轉贈4鄰里1200劑共同抗疫

台東幸福食物銀行發送防疫暖心袋　百餘戶弱勢家庭受惠

柯文哲喊7月中解封　莊人祥：部分場所口罩政策機動檢討

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

不斷更新／5縣市高中以下遠距再延至6／10

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

她快篩陰「回家變2條線」　炸一票苦主：真的陽

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

櫻花妹來台：我也中了！　曝忍痛分手台灣原因

恩恩爸拿到1922錄音檔！　凌晨612字訴複雜心情

韓國觀光今重啟！台灣人打滿2劑免隔離可自由行

確診還趴趴走　台大醫：很多例子！難怪高峰退不下

台灣AV男優薪資公開！　3時機軟掉不發薪

午後防大雷雨！下波滯留鋒襲台時間曝　恐劇烈降雨

今本土+88247！各縣市分佈曝

快訊／最小死亡個案！2嬰家中死亡　死後確診

更多熱門

相關新聞

西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱揭神秘面紗

西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱揭神秘面紗

年紀最老的展場！臺灣目前唯一現地證明17世紀西班牙人到訪的考古現場「西班牙諸聖教堂考古遺址」，基隆市政府文化局與策展團隊合方創意以《現地即是展場》的概念，將首次在2022城市博覽會亮相，見證基隆位於大航海時代重要角色，歡迎對文史有興趣的民眾，6月10日至19城市博覽會期間到這來走走。

即／國一北上3車撞擊！客運車頭爛毀釀3傷

即／國一北上3車撞擊！客運車頭爛毀釀3傷

基隆麥當隆熄燈　曾有人開價5億

基隆麥當隆熄燈　曾有人開價5億

怪男闖國中校園　空氣槍亂射遭訴

怪男闖國中校園　空氣槍亂射遭訴

疑妻出軌　醋夫持空氣槍轟推拿師下體

疑妻出軌　醋夫持空氣槍轟推拿師下體

關鍵字：

基隆城博會林右昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

快訊／《浪子回頭》潘綱大「前妻驚傳輕生亡」！

不斷更新／5縣市高中以下遠距再延至6／10

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

汪小菲「帶女回新婚房」照曝！　狗仔強調2亮點：這可能嗎

直擊《全明星2》顏佑庭去洗菜家！

汪小菲2天內態度大逆轉！

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面