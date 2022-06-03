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林佳龍拋台北塞車5解方　內科設3捷運站、北北基桃推MR.B＆B月票

▲▼無任所大使林佳龍受訪。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲林佳龍積極爭取台北市長提名。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

有意爭取民進黨台北市長提名的無任所大使林佳龍上月發布對首都圈的12大願景，3日再發布「交通路網篇」，提出5大政策主張，除了推動捷運東環線、基隆捷運路網、松山新店線往內湖北延，也拋出北北基桃共同推出「台北首都通公共運輸月票」可搭乘台鐵、捷運、公車、公共自行車（MR. B&B ），公車全部換成電動公車，敬老愛心卡可搭乘計程車等構想，盼根本解決首都圈的交通問題。

林佳龍指出，根據2022年大眾媒體對於台北市政滿意度民意調查顯示，台北市民最不滿意的問題就是交通，這是全世界首都都會面臨的問題，並不令人特別感到意外，但如果「頭痛醫頭、腳痛醫腳」來解決交通問題，必定會付出相當大的代價，如何在現有基礎打造台北交通計畫，必須連動思考生活圈。

林佳龍舉例，每天台北橋、華江橋、福和橋、南港橋等連結首都縣市的橋樑都塞滿了機車，所以台北有了世界著名的機車瀑布，下橋後的機車兩段式左轉則被通稱為待轉大富翁，基隆、新北林口、桃園龜山進到台北市的國道客運，也是班班客滿，且台北的塞車問題是跨縣市的，必須以首都圈的格局和規模來解決，才能一體思考長遠計畫。

林佳龍表示，台北首都圈涵蓋台北市、新北市、基隆市、桃園市，甚至宜蘭縣，通勤時間的交通擁擠是900多萬人口首都圈的痛點，根據調查，每天進入台北市的人流大概80萬人，跨北北基桃行政區的交通問題必須4個城市一起面對、一起解決。

針對台北交通政策5大主張，林佳龍表示，必須持續推動環狀線的東環線、基隆捷運路網，他在交通部長任內積極促成基隆捷運路線，整合新北汐止、台北東湖與南港車站，發展出了基隆捷運東湖南港雙軸線；另為了有效解決內湖科技園區的塞車，根本之道就是將松山新店線往內湖北延，在內科設置三站，地下化重運量與文湖線港墘站相連，更可以與中和新蘆線、淡水信義線交會轉乘，就可以解決新北員工進入內科的交通問題。

在公共運輸方面，林佳龍建議，首都圈捷運、台鐵、公車、公共自行車組成的MR. B&B （Metro, Rail, Bus, Bike）系統，必須跨域整合、加速升級，首都圈北北基桃共同推出台北首都通公共運輸月票，可使用4大運具，並應在4年內將台北市新購公車更換為電動公車，協助業者設置電動公車充電站，並同步普設電動汽機車路邊充電柱，推動電動運具的使用。

針對台北市聯外橋樑、高速公路、快速公路的上下橋與匝道位置等塞車熱點，林佳龍說，不同道路的交通號誌控制必須跨中央地方、跨縣市全面協控號誌連鎖，確保幹線車流最大暢通，更廣泛應用智慧交通技術，降低車位尋找時間、管控整體車流。

另外，林佳龍補充，對於弱勢族群經常使用的復康巴士、無障礙計程車、山區小巴等運具的服務必須加質加量，讓台北市沒有偏鄉，也不能有被公共運輸忽視的族群，他主張擴大敬老愛心卡額度與使用範圍照顧弱勢族群，包括搭乘計程車可以全額折抵，並全面設置行人庇護島，讓高齡與行動緩滿者，分段穿越路口行穿線，確保交通安全。

最後，林佳龍提出，未來台北市也將成立交通科技產業會報，繼續推動包括電動公車、電動物流車、電動機車（含外送專用車）、5G運輸應用場域、智慧物流海空港、智慧觀光數位轉型、智慧交控、智慧停車等產業的創新服務，讓首都台北成為世界第一等的國際城市「Taipei plus」。

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