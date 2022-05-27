快訊／林佳龍表態備戰台北市長　12大政策願景推動「Taipei Plus」

▲林佳龍積極爭取台北市長提名。（資料照／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰年底登場，民進黨尚未啟動提名作業，目前包括衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍均被視為潛在人選。林佳龍27日透過臉書發布「首都願景的未來想像——關於首都的12門課」，他強調，想像台北市的未來，要先跳脫現有的行政區域思維，凌雲北台灣，才能有全新大格局的思考，因此提出包括國土規劃、交通路網、空間正義等12大政策願景。

林佳龍表示，今年台灣智庫推出挑戰2032國家願景的一系列計畫，其中一項就是台灣城市區域治理藍圖，針對首都台北，近幾個月來與學者專家有非常多的討論，腦力激盪的過程，讓城市未來充滿許多想像，而如何在現有的基礎上擘劃未來城市，是所有首長的功課。

林佳龍表示，台北市是龍頭城市，是帶動台灣國家發展的引擎，也是連結台灣與世界的國家門面，在亞洲，台北市跟東京、首爾、新加坡、曼谷等城市，相互競爭，也相互學習。台北如何從A到A+，如何從Taipei到Taipei Plus，在這座城市生活與工作的朋友，都有動力，要讓這座城市更好。

林佳龍強調，想像台北市的未來，要先跳脫現有的行政區域思維，凌雲北台灣，才能有全新大格局的思考。作為北北基桃首都圈的核心城市，台北市像是連結大小齒輪的承軸，也是驅動台灣整體前行的關鍵力量。因此，台北城市治理，必須超脫本位主義，導入「跨域治理」與「數位治理」的理念，從首都圈治理的角度出發，引領台灣克服挑戰，帶領台灣邁向世界。

林佳龍提出的12大政策願景計畫包括：

1. 大台北首都圈國土規劃與區域治理藍圖 (「國土規劃」)

2. 建構台北為核心的首都圈共好交通路網 (「交通路網」)

3. 大台北首都圈整體空間規劃與居住正義 (「空間正義」)

4. 強化數位治理體系與建構智慧服務城市 (「數位治理」)

5. 升級智慧防救災體系提升首都台北韌性 (「韌性防災」)

6. 大台北防洪計畫與首都圈流域文化復興 (「流域文化」)

7. 克服疫情經濟受災與打造韌性回應網絡 (「疫後經濟」)

8. 首都三箭強化台北產業創新與人才培育 (「人才創新」)

9. 首都圈觀光主流化與台北城市亮點計畫 (「亮點觀光」)

10.建構首都台北安心生養育兒及養老體系 (「生養照護」)

11. 台北世界節慶城市與文化十字軸線藍圖 (「文化復興」)

12. 首都台北連結區域領航台灣與世界共好 (「世界共好」)